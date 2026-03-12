El actor de Stranger Things que revolucionó el palco de Boca y se hizo viral antes del Lollapalooza

A pocas horas de su presentación en el Lollapalooza Argentina, Joe Keery aprovechó su estadía en Buenos Aires para vivir la experiencia del fútbol local.

Antes de su show del 13 de marzo, el artista recorrió los sitios más emblemáticos de Buenos Aires. / X

La noche de este miércoles, La Bombonera no solo fue noticia por el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo, sino por la presencia estelar de una figura de Hollywood que nadie esperaba ver en el palco. Joe Keery, el actor que alcanzó la fama mundial por interpretar a Steve Harrington en la aclamada serie Stranger Things, se sumó a la fiebre xeneize y revolucionó las redes sociales al mostrarse como un hincha más en el templo del fútbol argentino.

Joe Keery en Argentina: fútbol, pasión y su esperado show como "Djo" en San Isidro El actor de 33 años, que llegó al país en el marco del Lollapalooza Argentina, no quiso perderse uno de los espectáculos más emblemáticos de nuestra cultura. Antes de subirse al escenario del Hipódromo de San Isidro el próximo 13 de marzo con su proyecto musical Djo, Keery recorrió puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires.

joe keery boca Joe Keery sorprendió a todos al aparecer en uno de los palcos de La Bombonera este miércoles. X Sin embargo, su parada en Brandsen 805 fue la que más impacto generó, especialmente cuando se lo vio luciendo la camiseta de Boca, un gesto que los hinchas celebraron compartiendo imágenes exclusivas del encuentro en las plataformas digitales.

Aunque su rol en Stranger Things lo catapultó al estrellato global, Joe Keery ha sabido construir una carrera sólida con participaciones en films como Spree, Turno de noche y Por fin amanece. No obstante, su faceta como músico bajo el seudónimo de Djo es lo que hoy lo trae al sur del continente, siendo uno de los números que más expectativa despierta en la grilla del festival. Su paso por La Bombonera funciona como la previa ideal para lo que será su reencuentro con el público argentino en un contexto totalmente diferente al del set de filmación.

Joe Keery en La Bombonera en su visita a Buenos Aires. La visita de Keery se suma a la larga lista de celebridades internacionales que quedan hipnotizadas por la mística del estadio de Boca. Durante el encuentro contra el Ciclón, el artista se mostró relajado y predispuesto con los fanáticos que lograron identificarlo en el palco.