"Es una porquería": el durísimo descargo de Analía Franchín contra Carmiña Masi por sus dichos racistas en Gran Hermano

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada tras sus comentarios racistas hacia Jenny Mavinga continúa generando repercusiones. En medio de la polémica, Analía Franchín expresó su fuerte repudio durante una emisión del programa A la Barbarossa.

Durante el debate televisivo, la panelista se refirió al episodio ocurrido dentro de la casa y sostuvo que lo sucedido expone problemáticas sociales que siguen vigentes. "Me parece que esto nos hace dar cuenta de que la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo siguen existiendo. Es gravísimo lo que hizo", opinó la periodista.

Además de cuestionar el contenido de los comentarios, la comunicadora también apuntó al modo en que, según describió, fueron realizados por la periodista paraguaya mientras participaba del reality.

"Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘'oca, te estás pasando'", expresó la panelista.

Para la periodista, la salida del reality no debería ser la única consecuencia tras lo ocurrido dentro de la casa: "Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más".

Por último, Analía Franchín señaló un aspecto que, según su mirada, agrava la situación y deja en evidencia la gravedad del episodio: "Esto no tiene que ver con la maldad solamente, porque cuando lo dice pide que lo borren".