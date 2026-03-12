"Profunda tristeza": el comunicado oficial de Paíto Figueroa en redes tras la cancelación de la repetición de Vendimia

El director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 usó sus redes sociales para dar a conocer su descontento respecto a la cancelación de una de las fechas de la celebración.

Dado a conocer la cancelación de la Repetición oficla del Acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el director musical Paíto Figueroa no dejó pasar la oportunidad para usar sus redes sociales y comunicar sus sensaciones y emociones respecto a este gran cambio que dejó sin segunda función vendimial a los mendocinos.

Screenshot_2026-03-12-08-02-08-123_com.instagram.android-edit La repetición de Vendimia no se realizará. Captura Instagram @cultura.mendoza En una imagen de puro texto, Figueroa dejó en claro que siente profunda tristeza por la decisión tomada por Cultura de Mendoza. Debido a las alertas meteorológicas constantes, se decidió la cancelación final y eso provocó que cientos de artistas no tuviesen su oportunidad de presentarse sobre el escenario del Teatro Frank Romero Day.

El comunicado oficial de Paíto Figueroa sobre las decisiones respecto a Vendimia "Queremos expresar nuestra profunda tristeza ante la cancelación definitiva de la función de Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia", comenzó el comunicado oficial que luego fue replicado por varios artistas en sus respectivas redes sociales. "Creemos que ésta no fue posible debido a la propiedad que se le dió a la realización de dos shows privados por sobre la continuidad de la fiesta", apunto el compañero de trabajo vendimial de Pablo Perri y Silvia Moyano, algo que de alguna manera fue tomado como un daro hacia las productoras privadas que se encargaron de las demás fechas de celebración.

comunicado-paito-figueroa El comunicado compartido en las redes sociales. Instagram @paito_figueroa Respecto al trabajo realizado por todo su equipo artístico, Paíto agregó: "Durante muchos meses, miles de personas dedicamos tiempo, esfuerzo y compromiso para dar vida a esta celebración, patrimonio cultural y símbolo de identidad del pueblo mendocino". Asimismo, el director musical hizo hincapié en que la cancelación de la repetición "genera desilusión entre quienes trabajamos para sostener y honrar esta tradición".