Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día

Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno No te olvidaré No te olvidaré - Trailer Español Oficial Sinopsis: El fenómeno literario de la autora exitosa Colleen Hoover, la # 1 del New York Times, se convierte en un largometraje transformador sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor para superar incluso el peor de los errores.

Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham, Bradley Whitford, Nicholas Duvernay, Jennifer Robertson, Hilary Jardine, Zoe Kosovic

Duración: 112 minutos

El guardián: último refugio el guardian ultimo refugio Sinopsis: Un recluso en una remota isla escocesa rescata a una niña del mar, desencadenando una peligrosa secuencia de acontecimientos.