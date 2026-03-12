Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día
Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.
Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.
Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno
- No te olvidaré
Sinopsis: El fenómeno literario de la autora exitosa Colleen Hoover, la # 1 del New York Times, se convierte en un largometraje transformador sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor para superar incluso el peor de los errores.
Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham, Bradley Whitford, Nicholas Duvernay, Jennifer Robertson, Hilary Jardine, Zoe Kosovic
Duración: 112 minutos
- El guardián: último refugio
Sinopsis: Un recluso en una remota isla escocesa rescata a una niña del mar, desencadenando una peligrosa secuencia de acontecimientos.
Elenco: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Michael Shaeffer, Anna Crilly, Bill Nighy, Harriet Walter, Eugenia Caruso, Celine Buckens, Naomi Ackie, Bally Gill
Duración: 107 minutos
- El ritual de Lily
Sinopsis: Equinoccio de Otoño, fin del Siglo XX. Cuatro amigas viajan a una casa aislada en mitad del bosque para realizar un ritual de iniciación a la brujería y así completar el círculo de los cuatro elementos. Lily una joven veinteañera pálida e introvertida recién llegada al grupo, ha sido elegida para representar el elemento aire. Pero lo que comienza siendo un ritual de brujería blanca en armonía con la naturaleza, pronto acabará convertido en una diabólica pesadilla. Lily no se imagina que el verdadero propósito es otro y que realmente el sacrificio es ella misma.
Elenco: Maggie García, Patricia Peñalver, Eve Ryan, Elena Gallardo, Mike Fajardo
Duración: 98 minutos