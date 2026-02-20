Hasta Diego Brancatelli se sorprendió: Analía Franchín se enteró en vivo que está en la informalidad y se volvió viral

Durante el análisis de la reforma laboral con una abogada laboralista, Franchín protagonizó un momento de confusión que no tardó en hacerse viral.

Este viernes, la reforma laboral aprobada por el Congreso acaparó la atención de los medios y generó un intenso debate sobre sus implicancias para los trabajadores. En ese marco, en A la Barbarossa dialogaron con Bárbara, una abogada laboralista que despejó varias dudas sobre el tema.

Durante el móvil con la letrada, Analía Franchín le consultó: "¿Y qué te parece el hecho de que traten de poner al 46 % de los trabajadores, que está en la informalidad, en blanco?". "Yo no creo que todos los trabajadores vayan a estar registrados. Hoy está el tema del colaborador, también", aseguró Bárbara.

En ese momento, Georgina Barbarossa y Franchín le preguntaron a qué se refería con ello y Diego Brancatelli interrumpió y explicó: "Que hoy un monotributista puede contratar hasta tres personas, en ese regímen de contratación de monotributistas. Es decir, un monotributista contrata a otros tres monotributistas, sin estar en relación de dependencia". "Exactamente, lo que dice Brancatelli", coincidió la abogada.

Pero el momento que se terminó volviendo viral en las redes sociales fue cuando Franchín le dijo a Bárbara: "Pero, perdón la ignorancia, te pregunto como abogada laboralista: un monotributista, no está regularizado, no está en la informalidad".

"No, sos monotributista", le respondió Brancatelli. "Pero no estás en la informalidad, sos un trabajador registrado", insistió la panelista. Sorprendido y entre risas, Diego le aclaró: "No, registrado es cuando a vos te pagan los aportes una empresa y estás en relación de dependencia. Analía, me extraña, sos monotributista".