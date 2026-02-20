Una famosa y querida conductora rompió el silencio y reveló que se separó: "Me cuesta un montón"

La presentadora se animó a hablar de su vida personal y confesó que se separó de quien fue su pareja por dos años.

Una nueva ruptura sacudió al mundo del espectáculo y tomó por sorpresa a muchos. Después de varios días de especulaciones, este viernes Pía Slapka anunció en sus historias de Instagram su separación de Daniel Gabrielli. Recordemos que la relación de Slapka y Gabrielli se hizo pública en enero de 2024.

"Antes de irme a bañar, no voy a eleudir más la pregunta que me vienen haciendo hace bastante, que me vienen preguntando '¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero?'. Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón", admitió la conductora.

Pía Slapka Instagram Pía Slapka contó en sus historias de Instagram que ya no está en pareja con Daniel Gabrielli. Captura de pantalla Instagram Piaslapka. Asimismo, Slapka explicó por qué había elegido el silencio hasta ahora: "Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte".

Finalmente, fue clara sobre su presente: "Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos". No obstante, la presentadora dejó en claro que la separación fue en buenos términos: "Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: 'Ay, nos queremos un montón'. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo".

Esto fue lo que dijo Pía Slapka sobre su separación de Daniel Gabrielli Pía Slapka Confirmó Su Separación De Daniel Gabrielli "Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino", explicó la modelo.