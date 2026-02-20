¡Bomba! Se destapó el romance de una figura de la Selección Argentina y estalló la polémica: "Cuando ella era menor..."

En Mitre Live, Roberto Antolín expuso la vida sentimental de un futbolista de la Selección Argentina y sorprendió con los detalles.

Una de las figuras de la Selección Argentina volvió a apostar al amor: Alejandro Garnacho. El periodista español Roberto Antolín fue quien dio a conocer la noticia en Mitre Live y reveló detalles del presente sentimental del delantero, además de contar quién es la joven con la que comenzó este nuevo romance.

"Enigmático romance internacional: hay un futbolista de élite que tiene nuevo amor y vas a contar todos los detalles ahora", lanzó la bomba Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen.

Alejandro Garnacho Chelsea Cardiff Roberto Antolín reveló que Alejandro Garnacho está saliendo con una joven española. @ChelseaFC Luego, profundizó: "A él obviamente lo conocen todos y a ella no pero a partir de ahora será famosa. Él es un futbolista ligado a los escándalos y muy mujeriego, es alguien que tiene un hijo y acaba de terminar con su pareja por muchas infidelidades".

Más adelante, el comunicador sumó un dato que generó polémica: "Pero hay un dato polémica en esta relación: el romance empieza cuando ella era menor y en enero pasado ella cumplió los 18 años, esto es un escándalo. La relación empieza en septiembre pasado. Estoy hablando de Alejandro Garnacho y la joven española Adriana Lobaz".

Esto fue lo que contó Roberto Antolín en Mitre Live sobre Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho Está Saliendo Con Adriana Lobaz Según relató Antolín, se habrían conocido en una fiesta en Madrid y allí intercambiaron teléfonos. "Ellos se conocieron en una fiesta en Madrid, ahí se conocieron e intercambiaron los números de teléfono. Ella era menor de edad en ese momento. Él le regaló un iphone el día de su cumpleaños y los padres de ella quieren conocerlo a Garnacho. Tengo todos los datos de este romance. Llevan seis meses en pareja", aseguró el periodista.