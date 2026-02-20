Presenta:

Alejandro Garnacho

¡Bomba! Se destapó el romance de una figura de la Selección Argentina y estalló la polémica: "Cuando ella era menor..."

En Mitre Live, Roberto Antolín expuso la vida sentimental de un futbolista de la Selección Argentina y sorprendió con los detalles.

Romance y polémica envuelven a una figura de la Selección Argentina.

Una de las figuras de la Selección Argentina volvió a apostar al amor: Alejandro Garnacho. El periodista español Roberto Antolín fue quien dio a conocer la noticia en Mitre Live y reveló detalles del presente sentimental del delantero, además de contar quién es la joven con la que comenzó este nuevo romance.

"Enigmático romance internacional: hay un futbolista de élite que tiene nuevo amor y vas a contar todos los detalles ahora", lanzó la bomba Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen.

Roberto Antolín reveló que Alejandro Garnacho está saliendo con una joven española.

Luego, profundizó: "A él obviamente lo conocen todos y a ella no pero a partir de ahora será famosa. Él es un futbolista ligado a los escándalos y muy mujeriego, es alguien que tiene un hijo y acaba de terminar con su pareja por muchas infidelidades".

Más adelante, el comunicador sumó un dato que generó polémica: "Pero hay un dato polémica en esta relación: el romance empieza cuando ella era menor y en enero pasado ella cumplió los 18 años, esto es un escándalo. La relación empieza en septiembre pasado. Estoy hablando de Alejandro Garnacho y la joven española Adriana Lobaz".

Alejandro Garnacho Está Saliendo Con Adriana Lobaz

Según relató Antolín, se habrían conocido en una fiesta en Madrid y allí intercambiaron teléfonos. "Ellos se conocieron en una fiesta en Madrid, ahí se conocieron e intercambiaron los números de teléfono. Ella era menor de edad en ese momento. Él le regaló un iphone el día de su cumpleaños y los padres de ella quieren conocerlo a Garnacho. Tengo todos los datos de este romance. Llevan seis meses en pareja", aseguró el periodista.

Finalmente, Roberto Antolín agregó: "Ella a su entorno y a sus amigas siempre les ha dicho que quiere un novio rico y poderoso económicamente y lo ha encontrado porque Garnacho dinero tiene. Y otro dato muy importante es que Garnacho ya le dijo que se mude a Londres y si quiere con amigas porque la casa que tiene es muy grande en Inglaterra. Ella es española de Zaragoza y se recibió de maquilladora aunque nunca ha ejercido".

