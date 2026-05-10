¡Se terminó todo! Pampita confirmó su ruptura con Martin Pepa y aclaró los motivos: "Quiero estar sola"

En el universo de las noticias del corazón, pocas voces generan tanto impacto como la de Carolina Pampita Ardohain . Tras semanas de intensos rumores en el ambiente del polo y la televisión, la modelo decidió poner fin a las especulaciones y confirmó su separación de Martín Pepa .

Con la serenidad que ha cultivado en los últimos años, la conductora enfrentó los micrófonos para detallar los motivos de una ruptura que, lejos de las polémicas, parece estar anclada en la realidad logística y el respeto mutuo.

A diferencia de otras etapas de su vida afectiva, Pampita fue categórica al desmentir cualquier tipo de conflicto interno o traición. "No inventen cosas que no son. Martín es un amor de persona ", aseguró, protegiendo la imagen del polista con quien compartió un año y medio de relación.

Pampita se mostró tranquila y decidida a transitar un tiempo de soledad enfocada en su familia.

La modelo reconoció que la distancia física fue el obstáculo insalvable que terminó por desgastar el vínculo. Según sus palabras, se trató de su primera experiencia amorosa bajo esta modalidad, un aprendizaje que describió como difícil a pesar de haber entregado "toda la voluntad del mundo".

Reconciliados Pampita y Martín Pepa (2) Una de las últimas fotos y eventos que compartió la pareja. Archivo

La decisión de separarse no parece haber dejado rastros de amargura en la modelo. Por el contrario, Pampita insistió en que el tiempo vivido fue una ganancia y no un fracaso. Sin embargo, fue muy clara respecto a su futuro inmediato: "Hoy no quiero saber nada. Quiero estar sola".

pampita y martin pepa portada La modelo destacó la calidad humana de su expareja y pidió que no se especule con terceras personas. Archivo MDZ

La relación con la familia de Pepa, según relató, se mantiene intacta, lo que refuerza la idea de un cierre civilizado y afectuoso. Mientras el mundo del espectáculo analiza cada uno de sus movimientos, Pampita Ardohain elige enfocarse en sí misma, demostrando que su mayor aprendizaje ha sido entender que, a veces, el amor no alcanza para acortar las distancias geográficas, pero sí para mantener la elegancia en el adiós.