Sorpresa en la Fiesta de la Vendimia 2026: una famosa banda se suma a una de las repeticiones

Este viernes se confirmó que una destacada banda formará parte de una de las noches de repetición en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Provincia de Mendoza Province se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este año, la fiesta máxima de los mendocinos celebrará 90 años de historia y lo hará a lo grande, con cuatro noches imperdibles en el Teatro Griego Frank Romero Day.

90 cosechas de una misma cepa será el nombre del espectáculo central, dirigido por Pablo Perri y con guion de Silvia Graciela Moyano, que se presentará el 7 y 8 de marzo de 2026 en dicho teatro. Además, el 7 de marzo se llevará a cabo la tradicional elección de la nueva reina y virreina nacional.

90 cosechas de una misma cepa Este año, la Fiesta Nacional de la Vendimia celebrará 90 años de historia. Hace pocos días, se dieron a conocer los artistas que se presentarán en las noches del domingo 8, lunes 9 y martes 10. Y este viernes, se confirmó que el grupo de cuarteto Q’ Lokura se suma a la grilla del día lunes.

En esa jornada no habrá repetición del Acto Central, sino un encuentro a puro ritmo que comenzará con el folclore del Chaqueño Palavecino. Luego subirán al escenario Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos, además de La Repandilla, mientras que el cierre quedará en manos de Q’ Lokura.