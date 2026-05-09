Carmen Barbieri sorprendió a confesar hace cuanto no tiene sexo y reveló una fuerte anécdota: "Me niego a..."

En una charla a corazón abierto, Carmen Barbieri no se guardó nada y se animó a hablar de su intimidad como pocas veces lo hace. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la conductora descolocó a todos al revelar la cantidad de años que lleva sin tener relaciones íntimas y confesó cuáles son sus innegociables a la hora del romance. Además, recordó una tierna historia de amor con un hombre que logró "moverle el piso".

Todo comenzó cuando le preguntaron directamente por su vida sexual. Lejos de esquivar el tema, Carmen fue contundente: "Uy, ¿hace tanto? Nueve años, diez... ocho años, no me acuerdo", lanzó con total sinceridad. Ante la sorpresa por la cantidad de tiempo, la capocómica explicó sus motivos: "Estoy grande y el sexo tiene que ser con alguien muy especial. Tiene que ser alguien que me mueva el piso".

Para Barbieri , la conexión va mucho más allá de lo físico. Según detalló, sus requisitos para una pareja son precisos: "Tenía que ser muy inteligente, tener un humor maravilloso y cantar bien, porque si desafinaba, cómo me dolía" . Además, remarcó qué es lo que verdaderamente valora a la hora de vincularse: "El sexo no fue tan importante en mi vida como el amor, como la previa, el beso, la mirada, o ese gesto de amor que una vez tuvo alguien con quien salí después de Santiago (Bal)".

La actriz recordó a una expareja que, aunque duró apenas siete meses, dejó una huella imborrable por un gesto profundamente romántico. "No era del ambiente, era de la medicina. Yo lo llamaba 'Trapito' porque me lo levanté en la calle", relató divertida.

La anécdota que más la marcó ocurrió cuando él intentó acercarse a su mundo artístico. "Yo hablaba de Tita Merello y él no sabía quién era. Le decía: '¿Cómo no conocés a tal persona o no ves tal película?'", recordó. Un día, "Trapito" la sorprendió llevándola a un chalet oscuro y con las persianas bajas. "Me dice '¡bajá!'. Se abren de golpe todas las persianas y aparecen payasos y globos. Me morí de amor. Él me dijo: 'Bueno, ahora vas a poder hablar tu idioma, ellos hablan como vos'".

A pesar de la emoción al recordarlo, esa relación no prosperó. "Se casó, tiene otro hijo, todo bien. Era para enamorarme de Trapito, pero no sé qué pasó. Yo me niego mucho al amor de pareja", reflexionó a corazón abierto.

¿Un nuevo candidato en puerta?

Carmen Barbieri y Santiago Bal Carmen Barbieri y Santiago Bal. Archivo MDZ

Hacia el final de la charla, y ante la insistencia para que abra su corazón, Carmen sorprendió al blanquear que, si bien está negada al amor formal, hay alguien rondando. "Tengo un candidato y es del ambiente. No es actor, es de la parte de atrás, de las cámaras", confesó entre risas.

Sin embargo, admitió que mantienen una dinámica de idas y vueltas muy particular: "Lo bloqueo a cada rato... Ahora está bloqueado, hace un montón que no me llama. Pero hablo mucho con él, es buena gente".