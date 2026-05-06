La durísima revelación de Carmen Barbieri que impactó a todos: "Tuve que interrumpir un embarazo porque..."

Carmen Barbieri es una de las artistas más emblemáticas que tiene el mundo del espectáculo y en las últimas horas realizó una entrevista donde reveló un fuerte dato que pocas personas conocían y que sin dudas dejó helados a los usuarios.

Todo ocurrió en el ciclo de entrevistas que tiene Pampita en Infobae. La artista fue la invitada del día y allí decidió contar esta situación que sorprendió por completo a Carolina Ardohain: "Yo a Fede lo tuve a los 34 años y a los 39 quedo embarazada otra vez de Santiago" .

Luego, agregó: "Al segundo mes ya tenía 18 de presión y el médico me dijo que no llegaba ni al quinto mes ". Mientras contaba esto, Pampita se quedó en total silencio tras el relato demoledor de Carmen .

Al ver esta situación, Barbieri confirmó que el médico le aconsejó no arriesgarse con el embarazo: "Me dijo: 'Te doy un consejo, no te arriesgues. No solamente podés perder el bebé, podés perder la vida'".

"Fue horrible, tuve que interrumpir un embarazo porque me podía morir. Me hubiera encantado tener otro hijo y no intenté más porque ya estaba grande", cerró Carmen sobre la difícil situación que tuvo que afrontar años atrás.