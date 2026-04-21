El anuncio del embarazo de Jésica Cirio no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo, pero mientras algunos programas matutinos celebraron la noticia, el periodista Tomás Dente estalló de furia. En un contundente descargo, destrozó a la modelo, la acusó de usar la maternidad como una estrategia judicial y apuntó sin piedad contra sus colegas.

Embed - La grave acusación de un conductor contra Jésica Cirio luego de anunciar su embarazo: "Operativo lavado de..."

Fiel a su estilo directo, Dente no se guardó nada y analizó el trasfondo detrás del anuncio de Cirio , quien actualmente se encuentra en la mira de la Justicia. Según el conductor, el embarazo no es casualidad, sino una jugada calculada de cara a las graves causas penales que enfrenta la modelo.

"Cuando una persona que está enfrentando procesos penales queda embarazada, la condena inmediatamente pierde gravedad. Ella podría tranquilamente pedir la prisión domiciliaria... Esto es una estrategia, queda embarazada a propósito y es un operativo lavado de cara", disparó Dente , basándose en la información aportada por especialistas legales en su programa.

El periodista remarcó la indignación que le genera la situación, recordando que la exconductora de La Peña de Morfi tiene sus bienes inhibidos y está siendo investigada por múltiples delitos.

Las causas que acorralan a la modelo

rostro jesica cirio 2 Jésica Cirio y su hija, Chloe. Archivo MDZ

Durante su editorial, Dente hizo un repaso por el complejo panorama judicial de Cirio, subrayando que "no es lo mismo que una persona de bien quede embarazada afrontando un proceso penal, que lo haga Jesica Cirio".

Entre los puntos más críticos que mencionó se encuentra el caso Insaurralde, donde hay investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito con fondos públicos. A esto se le suma el caso Picirillo, ya que la Justicia tiene la lupa sobre sus movimientos financieros y comunicaciones para determinar su vinculación con una presunta estafa piramidal. Para cerrar este apartado, el periodista aseguró que la modelo tiene graves inconsistencias patrimoniales y que "desapareció de la faz de la tierra porque no tiene cómo explicar el modo en el cual vive".

Más allá de su ataque a Cirio, Dente dedicó gran parte de su furia a sus propios colegas, a quienes tildó de "chupacul**" por entrevistar a la modelo con sonrisas y celebrar la noticia, ignorando el contexto judicial.

"Detesto el periodismo de amiguismo con toda mi alma... Es una vergüenza el tono y el modo en el cual le celebran la noticia, sabiendo todos perfectamente quién es", sentenció.