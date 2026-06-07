El inolvidable blooper del Indio Solari que los fanáticos rememoran para despedirlo: "¡Qué manera de hacer...!"

En las horas posteriores a la partida física del Indio Solari, el mundo digital encontró una gran manera de procesar el duelo: a través de los recuerdos. Miles de seguidores eligieron refugiarse en su costado más terrenal, vulnerable y divertido del artista y tiene que ver con su particular relación con la tecnología. Entre tantísimos recuerdos, hubo uno en particular por allá en 2019 que activó las redes.

El episodio ocurrió en diciembre de 2019, poco tiempo después de que el cantante decidiera desembarcar de forma oficial en la red social. Todavía poco familiarizado con la plataforma, el Indio activó sin querer una transmisión en vivo desde su cuenta. El teléfono, apoyado en algún rincón de su casa, continuó filmando y transmitiendo de manera ininterrumpida durante más de dos horas. Del otro lado de la pantalla, miles de fanáticos asistían a un directo silencioso, sin entender del todo si se trataba de alguna especie de performance artística o de un simple descuido analógico. Evidentemente, era el segundo.

La transmisión finalmente llegó a su fin gracias a la intervención de su esposa y fiel compañera, Virginia "Viru" Mones Ruiz, quien descubrió la situación por simple observación. El diálogo, capturado por el audio del teléfono, se transformó de inmediato en patrimonio de la cultura de internet.

"¿Indio, estás haciendo un vivo en Instagram?" le advirtió Virginia al notar que el teléfono llevaba horas transmitiendo. "¡Qué manera de hacer cagadas...!" , le recriminó entre risas. " Apagalo ", atinó a responder el músico, un tanto desconcertado, antes de cortar abruptamente la accidentada transmisión que ya era tendencia nacional.

La nostalgia en X: "Que esa simpleza no se borre nunca"

INDIO Indio Solari, el gran referente que hoy es leyenda. Archivo MDZ

Hoy, en pleno proceso de despedida, los usuarios de las redes sociales trajeron de regreso aquellas capturas y videos con una mezcla de lágrimas y sonrisas, celebrando al hombre detrás de los estadios colmados. Los comentarios actuales reflejan una devoción que excede lo estrictamente musical, destacando la pureza de su cotidianidad.

"Por Dios, si mi Indio favorito siempre fue el de Instagram. Cuando descubrió los filtros de IG y subía fotos largando láser por los ojos o cuando contestaba en los comentarios", "Tuve la suerte de verlo en vivo en ese momento, nadie entendía nada", "¡Que ese momento de simpleza y cotidianidad no se borre nunca!", expresaron los ricoteros en X.

Otros tantos recordaron con gracia la complicidad de la pareja, repitiendo la frase de su esposa como un mantra de cariño puro. "’Qué manera de hacer cagadas’ le dice Viru, amo su carita cuando asoma", "Ay no, lo que se lo va a extrañar a este Indio querido".