Mdz Show

Arístides Villanueva

Qué artistas suenan para la Fiesta de la Arístides 2026 en la Ciudad de Mendoza

El aniversario de la Arístides se celebrará el jueves 5 de marzo con música en vivo, gastronomía y otras propuestas imperdibles.

Este año, la Fiesta de la Arístides se llevará a cabo el jueves 5 de marzo.

Foto: Maru Mena /MDZ

La calle Arístides Villanueva vuelve a vestirse de fiesta para celebrar un nuevo aniversario con una edición especial que promete música, color y una gran convocatoria. Mendocinos y turistas se reunirán en la Ciudad de Mendoza para disfrutar de una noche que ya es un clásico del calendario cultural.

La celebración se llevará a cabo el próximo jueves 5 de marzo, cuando la emblemática avenida se transforme en un gran paseo a cielo abierto, con propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

Fiesta aristides
Todos los años, el evento convoca a cientos de mendocinos y turistas.

Habrá shows en vivo, propuestas gastronómicas y distintas actividades culturales.

Según contó Federico Croce en MDZ Radio, este año la grilla tendría figuras destacadas: Conociendo Rusia se presentaría en uno de los escenarios principales, mientras que Ezequiel Arias estaría a cargo de otro de los espacios musicales de la noche.

Conociendo Rusia (5).jpg
Conociendo Rusia estaría en uno de los escenarios de la Arístides Villanueva.

En la edición pasada, la música tuvo como protagonistas a Nafta, Silvestre y la Naranja y los mendocinos de Batos. En otro de los escenarios se presentaron Mariano Mellino y los DJ’s locales Bäda, Emi Allende y Tom Kosh, con el indie y la electrónica como grandes ejes de una noche que convocó a miles de personas en la Ciudad de Mendoza.

