Qué artistas suenan para la Fiesta de la Arístides 2026 en la Ciudad de Mendoza
El aniversario de la Arístides se celebrará el jueves 5 de marzo con música en vivo, gastronomía y otras propuestas imperdibles.
La calle Arístides Villanueva vuelve a vestirse de fiesta para celebrar un nuevo aniversario con una edición especial que promete música, color y una gran convocatoria. Mendocinos y turistas se reunirán en la Ciudad de Mendoza para disfrutar de una noche que ya es un clásico del calendario cultural.
La celebración se llevará a cabo el próximo jueves 5 de marzo, cuando la emblemática avenida se transforme en un gran paseo a cielo abierto, con propuestas para disfrutar en familia y con amigos.
Te Podría Interesar
Habrá shows en vivo, propuestas gastronómicas y distintas actividades culturales.
Según contó Federico Croce en MDZ Radio, este año la grilla tendría figuras destacadas: Conociendo Rusia se presentaría en uno de los escenarios principales, mientras que Ezequiel Arias estaría a cargo de otro de los espacios musicales de la noche.
En la edición pasada, la música tuvo como protagonistas a Nafta, Silvestre y la Naranja y los mendocinos de Batos. En otro de los escenarios se presentaron Mariano Mellino y los DJ’s locales Bäda, Emi Allende y Tom Kosh, con el indie y la electrónica como grandes ejes de una noche que convocó a miles de personas en la Ciudad de Mendoza.