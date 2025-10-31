Halloween en la Arístides: todo lo que dejó la noche más divertida del año

Con juegos, DJs y cosplays, la emblemática avenida Arístides vivió una noche de Halloween inolvidable organizada por la Ciudad. ¡Mirá!

Halloween fue más divertido en la avenida Arístides. ¡Mirá nuestra galería de fotos al final de la nota!

Durante la tarde del jueves 30 de octubre, la avenida Arístides Villanueva se transformó para celebrar Halloween como nunca antes. Desde las 17 hasta las 23, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se llenó de una energía contagiosa, con disfraces que iban desde lo ingenioso hasta lo completamente cinematográfico, música en vivo, shows y una propuesta gastronómica que volvió a posicionar a esta tradicional avenida mendocina como el punto de encuentro por excelencia.

El tránsito se cortó desde las 13 para garantizar la seguridad de peatones y artistas, pero los cruces con Tiburcio Benegas, Coronel Rodríguez y Olascoaga se mantuvieron habilitados para quienes circulaban por la zona.

A medida que caía el sol, la Arístides se fue llenando de ese clima de anticipación que solo un evento de estas dimensiones puede generar. Era imposible no detenerse a mirar las fachadas de los bares, muchos decorados con telarañas, luces naranjas y calabazas. El aire olía a hamburguesas recién hechas y papas fritas; una combinación irresistible para quienes decidieron sumarse a la movida organizada por la Ciudad de Mendoza.

Halloween Aristides (1) La Arístides festejó Halloween con todo. Maru Mena/MDZ Uno de los momentos más esperados de la jornada fue, sin dudas, el gran concurso de cosplay. Sobre el escenario principal ubicado en la intersección con Coronel Rodríguez, los primeros participantes comenzaron a desfilar ante un público que no ahorró aplausos y que, de paso, se llevó algún que otro regalo. El primer premio se llevó $200.000, mientras que el segundo puesto obtuvo $150.000 y el tercero $100.000.

La música acompañó cada instante del evento, con dos escenarios simultáneos, uno en Tiburcio Benegas y otro en Martínez de Rozas, que marcaron el ritmo de la noche. Black Jagg abrió en Tiburcio seguido por PRØ – ZACK, mientras que Renzo Lorca transformó el extremo opuesto de la avenida en una fiesta que comenzó a las 18 y continuó hasta las 23.