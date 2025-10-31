Presenta:

Halloween en la Arístides: todo lo que dejó la noche más divertida del año

Con juegos, DJs y cosplays, la emblemática avenida Arístides vivió una noche de Halloween inolvidable organizada por la Ciudad. ¡Mirá!

Alexia Gutiérrez

Halloween fue más divertido en la avenida Arístides. ¡Mirá nuestra galería de fotos al final de la nota!

Durante la tarde del jueves 30 de octubre, la avenida Arístides Villanueva se transformó para celebrar Halloween como nunca antes. Desde las 17 hasta las 23, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se llenó de una energía contagiosa, con disfraces que iban desde lo ingenioso hasta lo completamente cinematográfico, música en vivo, shows y una propuesta gastronómica que volvió a posicionar a esta tradicional avenida mendocina como el punto de encuentro por excelencia.

El tránsito se cortó desde las 13 para garantizar la seguridad de peatones y artistas, pero los cruces con Tiburcio Benegas, Coronel Rodríguez y Olascoaga se mantuvieron habilitados para quienes circulaban por la zona.

A medida que caía el sol, la Arístides se fue llenando de ese clima de anticipación que solo un evento de estas dimensiones puede generar. Era imposible no detenerse a mirar las fachadas de los bares, muchos decorados con telarañas, luces naranjas y calabazas. El aire olía a hamburguesas recién hechas y papas fritas; una combinación irresistible para quienes decidieron sumarse a la movida organizada por la Ciudad de Mendoza.

Halloween Aristides (1)
La Arístides festejó Halloween con todo.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue, sin dudas, el gran concurso de cosplay. Sobre el escenario principal ubicado en la intersección con Coronel Rodríguez, los primeros participantes comenzaron a desfilar ante un público que no ahorró aplausos y que, de paso, se llevó algún que otro regalo. El primer premio se llevó $200.000, mientras que el segundo puesto obtuvo $150.000 y el tercero $100.000.

La música acompañó cada instante del evento, con dos escenarios simultáneos, uno en Tiburcio Benegas y otro en Martínez de Rozas, que marcaron el ritmo de la noche. Black Jagg abrió en Tiburcio seguido por PRØ – ZACK, mientras que Renzo Lorca transformó el extremo opuesto de la avenida en una fiesta que comenzó a las 18 y continuó hasta las 23.

De todas maneras, Halloween en la Arístides no se trató solo de disfraces y música, puesto que la jornada también ofreció torneos de videojuegos, stands de emprendedores locales, sorteos y actividades interactivas para todas las edades. Y si hubo algo que nadie quiso perderse, fueron las promociones gastronómicas, ya que los bares se sumaron con menús especiales y precios únicos como hamburguesas con papas por $10.000 en Beerlin, Alux o Burgery; el combo de “gin sangriento” que se volvió tendencia en redes; las 3 latas por $10.000 de Antares; o las opciones de Zapp con pastas y pintas.

¡No te pierdas nuestra galería de fotos!

Halloween Aristides (5)
Yautja de

Halloween Aristides (7)
Jason de

Halloween Aristides (25)
Ulpiano Suárez disfrutó junto a su familia.

Halloween Aristides (27)
La Arístides se vistió de fiesta y Halloween volvió a brillar en Mendoza.

Halloween Aristides (28)
La casa de papel y El juego del calamar en un mismo lugar.

Halloween Aristides (29)
La avenida se colmó de color, música en vivo y promociones gastronómicas que atrajo a una multitud hasta la medianoche.

Halloween Aristides (32)
La familia minion también se sumó a la fiesta.

Halloween Aristides (41)
La Arístides celebró Halloween a lo grande.

Halloween Aristides (8)
Leatherface de

Halloween Aristides (9)
Niña pálida junto a Ooogie Boogie.

Halloween Aristides (10)
Skully Jr, Mettaton EX, Lycaon zzz y Snow Miku.

Halloween Aristides (13)
Cientos disfrutaron del Halloween más divertido en la avenida Arístides.

Halloween Aristides (19)
Owlman junto a Bizzaro.

Halloween Aristides (20)
¡El mago Alatar junto a un zombie!

Halloween Aristides (21)
Una planta carnivora también se presentó en la Arístides.

Halloween Aristides (22)
Una noche de disfraces de todo tipo.

Halloween Aristides (4)
¡Una noche escalofriante!

Halloween Aristides (26)
El evento contó con juegos y actividades para todos los gustos.

Halloween Aristides (35)
La emblemática calle mendocina vivió una noche inolvidable organizada por la Ciudad y Andes Origen.

Halloween Aristides (40)
Marcos Estebenez se sumó para vivir Halloween en la Arístides.

Halloween Aristides (39)
Ekko de

Halloween Aristides (36)
El payaso tenebroso estuvo presente junto a Jack Skeleton.

Halloween Aristides (37)
Las brujitas Romina y Mariela a punto de disfrutar un buen combo.

