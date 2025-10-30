Vuelven los clásicos del terror: la cartelera de cine se tiñe de sangre para Halloween

La celebración de Halloween de este año tendrá un componente cinéfilo imperdible, ya que las principales cadenas de cines comerciales del país se unieron para ofrecer una propuesta única. Durante la última semana de octubre, Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter invitan a los espectadores a un "recorrido tenebroso" por importantes películas del género de terror .

La idea es revivir la adrenalina y los grandes sustos en la pantalla grande justo a tiempo para la Noche de Brujas. Esta iniciativa apunta a llevar de vuelta a cartelera títulos icónicos que marcaron la historia del horror , permitiendo que las nuevas generaciones los descubran y los nostálgicos los revivan. La temporada de terror se vivirá a partir del 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre.

Scream : Un asesino en serie, que viste una máscara blanca y una túnica negra, siembra el pánico entre los adolescentes de un pueblo californiano.

El exorcista : Una actriz llama a unos sacerdotes jesuitas para que intenten terminar con la posesión demoníaca de su hija de 12 años.

Pesadilla en la calle Elm : Un grupo de adolescentes sufre unas pesadillas horribles en las que un ser deforme con garras de acero les persigue. Lo más inquietante es que los hechos sugieren que lo que ocurre mientras sueñan tiene repercusiones en la vida real.

Además, hay otros títulos que se mantienen en cartelera como La Hora de la Desaparición, El Conjuro 4 y Destino Final 6. Las entradas se pueden comprar en este link.

Cinépolis

Casper: durante una visita a la mansión de una heredera, una joven huérfana ayuda a un fantasma amistoso llamado Gasparín.

horror fest casper

El cadáver de la novia: En la Europa del siglo XIX, un talentoso pianista se casa accidentalmente con una mujer muerta que lo lleva a otro mundo.

Además, hay otros títulos que se mantienen en cartelera como Goody Boy y El conjuro 4. Las entradas se pueden comprar en este link.

Cinemark

La hora de la expiación: trata sobre una familia que debe defenderse cuando un asesino busca refugio en su casa durante la Purga anual, un período de 12 horas durante el cual todos los crímenes, incluido el asesinato, son legales.

Five nights at Freddy's: Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy Fazbear's. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche va a resultar aterrador.

horror fest casper (1)

Presencia: Chloe, una joven en duelo, se muda a los suburbios con su familia. Al percibir una inquietante presencia, sus padres la ignoran, pero algo los acecha.

Además, hay otros títulos que se mantienen en cartelera Casper, El cadaver de la novia, Exterminio, El Conjuro 4 y más. Las entradas se pueden comprar en este link.