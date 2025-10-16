Presenta:

Mendoza se disfraza de Halloween: el gran evento que reúne cosplay, fiesta y terror en plena Arístides

La Avenida Arístides Villanueva de Mendoza celebrará "Halloween en la Arístides" con música en vivo, videojuegos y desfile de cosplay.

Antonella Ramírez

Se viene un nuevo gran festejo de Halloween en Arístides. / Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La famosa Avenida Arístides Villanueva de la capital mendocina se prepara para transformarse en el centro de la celebración de Halloween, con un evento que combinará música, cultura gamer y el despliegue de disfraces terroríficos. La jornada, llamada "Halloween en la Arístides", promete una fiesta imperdible que tendrá lugar el jueves 30 de octubre.

Mendoza celebra Halloween con desfile de cosplay y premios en efectivo en la Arístides

El encuentro se desarrollará en el circuito tradicional de la reconocida avenida y abarcará desde el tramo comprendido entre las calles Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas. Este sector se convertirá en un gran espacio de encuentro, con actividades planificadas para comenzar a las 17 y extenderse hasta las 23, ofreciendo seis horas de pura diversión y creatividad.

Halloween en la Arístides será el 30 de octubre.

Uno de los atractivos de la jornada será el desfile de cosplay, que contará con un concurso oficial y un jurado. Los participantes tendrán la oportunidad de mostrar sus mejores interpretaciones y diseños inspirados en personajes de series, películas, videojuegos y cómics. La apertura del concurso está fijada para las 17:15, con desarrollo hasta las 20:30.

Como si fuera poco, la organización del evento de terror dispuso premios en efectivo para los tres mejores disfraces: $200.000 al primer puesto, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar en esta competencia pueden inscribirse completando el formulario habilitado para tal fin en este link.

Habrá desfile de cosplay con jurado y premios.

La música también será una protagonista absoluta de la fiesta, con dos escenarios que funcionarán de manera simultánea, garantizando ritmos para todos los gustos. El Escenario Tiburcio Benegas recibirá a Black Jagg con un Dj Set desde las 17 hasta las 20, y cerrará con la performance de PRØ – ZACK hasta las 23.

