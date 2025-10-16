Mendoza se disfraza de Halloween: el gran evento que reúne cosplay, fiesta y terror en plena Arístides

La Avenida Arístides Villanueva de Mendoza celebrará "Halloween en la Arístides" con música en vivo, videojuegos y desfile de cosplay.

Se viene un nuevo gran festejo de Halloween en Arístides. / Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La famosa Avenida Arístides Villanueva de la capital mendocina se prepara para transformarse en el centro de la celebración de Halloween, con un evento que combinará música, cultura gamer y el despliegue de disfraces terroríficos. La jornada, llamada "Halloween en la Arístides", promete una fiesta imperdible que tendrá lugar el jueves 30 de octubre.

Mendoza celebra Halloween con desfile de cosplay y premios en efectivo en la Arístides El encuentro se desarrollará en el circuito tradicional de la reconocida avenida y abarcará desde el tramo comprendido entre las calles Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas. Este sector se convertirá en un gran espacio de encuentro, con actividades planificadas para comenzar a las 17 y extenderse hasta las 23, ofreciendo seis horas de pura diversión y creatividad.

aristides halloween Halloween en la Arístides será el 30 de octubre. Mendoza Ciudad Uno de los atractivos de la jornada será el desfile de cosplay, que contará con un concurso oficial y un jurado. Los participantes tendrán la oportunidad de mostrar sus mejores interpretaciones y diseños inspirados en personajes de series, películas, videojuegos y cómics. La apertura del concurso está fijada para las 17:15, con desarrollo hasta las 20:30.

Como si fuera poco, la organización del evento de terror dispuso premios en efectivo para los tres mejores disfraces: $200.000 al primer puesto, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar en esta competencia pueden inscribirse completando el formulario habilitado para tal fin en este link.