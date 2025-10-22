El plato fuerte que HBO MAX estrena esta semana y promete terror que eriza la piel

Dirigida por Andy Muschietti, la nueva producción de HBO MAX promete terror puro y una "excavación emocional" en la mitología de Stephen King.

El payaso más famoso del cine está de regreso, pero esta vez transporta a los espectadores al pasado. HBO Max se prepara para el gran estreno de "Welcome to Derry", una precuela que se sumerge en los orígenes del terror y explora los eventos escalofriantes que sucedieron mucho antes de las pesadillas de los Losers' Club.

poster welcome to derry La precuela cuenta con el apoyo de Stephen King. IMDB El cerebro detrás de esta ambiciosa producción es el gran Andy Muschietti, quien ya demostró su maestría con las películas previas de It. Con esta serie, Muschietti se transporta de vuelta a 1962 en Derry, Maine, ese pueblo con una fachada tranquila que esconde un pozo de terror. La serie estará disponible en la app de HBO MAX a partir del domingo 26 de octubre, como previa al gran Halloween.

Andy Muschietti arma el "rompecabezas incompleto" de Pennywise El proyecto está liderado por los hermanos Muschietti, quienes están aprovechando al máximo la mitología desgarradora de Stephen King. La serie es un testimonio claro del potencial narrativo que aún guarda este universo.

IT Bienvenidos A Derry - Tráiler Oficial A lo largo de nueve episodios, te adentraras en una década fascinante y convulsa: los años sesenta en Estados Unidos. La trama utilizará las microtensiones sociales de la época, como la segregación racial, la represión cultural y el miedo nuclear, para tejer una historia que va más allá del monstruo y profundiza en los terrores cotidianos de la sociedad.

welcome to derry serie (3) La serie explora el origen de Pennywise en HBO Max. IMDB El propio Andy Muschietti dio una pista sobre lo que se puede esperar, definiendo a "Welcome to Derry" como "un rompecabezas incompleto que al fin comienza a armarse". Explicó que la serie busca "responder algunas preguntas, pero abrir otras nuevas" sobre los enigmas que quedaron pendientes tanto en el libro como en sus películas.