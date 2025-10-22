El plato fuerte que HBO MAX estrena esta semana y promete terror que eriza la piel
Dirigida por Andy Muschietti, la nueva producción de HBO MAX promete terror puro y una "excavación emocional" en la mitología de Stephen King.
El payaso más famoso del cine está de regreso, pero esta vez transporta a los espectadores al pasado. HBO Max se prepara para el gran estreno de "Welcome to Derry", una precuela que se sumerge en los orígenes del terror y explora los eventos escalofriantes que sucedieron mucho antes de las pesadillas de los Losers' Club.
El cerebro detrás de esta ambiciosa producción es el gran Andy Muschietti, quien ya demostró su maestría con las películas previas de It. Con esta serie, Muschietti se transporta de vuelta a 1962 en Derry, Maine, ese pueblo con una fachada tranquila que esconde un pozo de terror. La serie estará disponible en la app de HBO MAX a partir del domingo 26 de octubre, como previa al gran Halloween.
Andy Muschietti arma el "rompecabezas incompleto" de Pennywise
El proyecto está liderado por los hermanos Muschietti, quienes están aprovechando al máximo la mitología desgarradora de Stephen King. La serie es un testimonio claro del potencial narrativo que aún guarda este universo.
A lo largo de nueve episodios, te adentraras en una década fascinante y convulsa: los años sesenta en Estados Unidos. La trama utilizará las microtensiones sociales de la época, como la segregación racial, la represión cultural y el miedo nuclear, para tejer una historia que va más allá del monstruo y profundiza en los terrores cotidianos de la sociedad.
El propio Andy Muschietti dio una pista sobre lo que se puede esperar, definiendo a "Welcome to Derry" como "un rompecabezas incompleto que al fin comienza a armarse". Explicó que la serie busca "responder algunas preguntas, pero abrir otras nuevas" sobre los enigmas que quedaron pendientes tanto en el libro como en sus películas.
La idea es explorar misterios como el incendio del Black Spot o la masacre de la banda Bradley, sumando piezas al gran universo del payaso. Su hermana y productora, Bárbara Muschietti, fue más allá, describiendo la serie como "una excavación emocional" que descubre territorio nuevo en el vasto libro de Stephen King.