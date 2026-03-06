Las mejores series y películas recién estrenadas en streaming que tenés que ver este fin de semana

Las plataformas de streaming continúan ampliando sus catálogos con nuevas series y película s que rápidamente empiezan a captar la atención del público. Entre producciones originales, adaptaciones literarias y ficciones protagonizadas por grandes estrellas, cada semana aparecen títulos que se suman a la lista de recomendaciones.

En los últimos días llegaron varias novedades a servicios como Netflix , Prime Video y HBO Max. Desde la adaptación cinematográfica de una exitosa obra teatral argentina dirigida por Juan José Campanella, hasta una nueva serie ambientada en los años de juventud de Sherlock Holmes o un drama psicológico protagonizado por Rachel Weisz.

A continuación, repasamos cinco estrenos recientes del streaming que ya están disponibles y que pueden convertirse en una buena opción para sumar a tu lista de qué ver.

Tras un paso limitado por las salas de cine del país, llega Parque Lezama a Netflix . Dirigida por Juan José Campanella, se trata de la adaptación cinematográfica de la reconocida obra de teatro, que a su vez se basa en la pieza teatral estadounidense I'm Not Rappaport, escrita por el dramaturgo Herb Gardner en 1985.

Al igual que la obra, gran parte de la trama se desarrolla en un simple banco del parque, escenario de una serie de encuentros que terminan cambiando la vida de sus protagonistas. Así conocemos a Antonio Cardozo ( Luis Brandoni ), un militante comunista apasionado y de carácter combativo, y León Schwartz ( Eduardo Blanco ), un hombre mucho más prudente que prefiere mantenerse al margen de los conflictos y las discusiones políticas.

Parque Lezama Trailer Netflix

Lo que comienza como una conversación casual entre dos desconocidos pronto se transforma en una serie de charlas cada vez más profundas. Con humor, sensibilidad y diálogos cargados de ironía, la película reflexiona sobre la memoria, el paso del tiempo y la manera en que cada generación enfrenta sus convicciones y sus errores.

Vladimir | Netflix

vladimir 02 Rachel Weisz y Leo Woodall protagonizan Vladimir. Netflix

Esta semana llegó a Netflix la miniserie Vladimir, protagonizada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz. Este drama con tintes de comedia oscura se basa en la novela de Julia May Jonas.

La historia sigue a una profesora de literatura de mediana edad cuya vida comienza a desmoronarse cuando su marido se ve envuelto en un escándalo dentro de la universidad donde ambos trabajan. Mientras intenta mantener su reputación y su posición dentro de la institución, la protagonista se obsesiona con Vladimir, un nuevo y carismático profesor que acaba de incorporarse al departamento. Inteligente, atractivo y misterioso, Vladimir despierta en ella una fascinación que pronto se transforma en algo mucho más intenso y peligroso.

Vladimir (2026) - tráiler subtitulado

A lo largo de la serie, la mujer comienza a proyectar sobre él una mezcla de fantasía, deseo y necesidad de escapar de su rutina. Esa obsesión se convierte en el motor de una serie de decisiones cada vez más arriesgadas.

A lo largo de los 8 episodios de 30 minutos cada uno, la serie explora cómo una fascinación aparentemente inofensiva puede terminar desencadenando consecuencias inesperadas para todos los involucrados.

Cuando el cielo se equivoca | Prime Video

cuando el cielo se equivoca 01 Aziz Ansari y Keanu Reeves protagonizan esta divertida comedia. Lionsgate

Prime Video sumó a su catálogo la comedia de fantasía Cuando el cielo se equivoca, escrita y dirigida por Aziz Ansari (Master of None).

La película presenta a Arj, un joven que intenta salir adelante mientras encadena trabajos temporales en distintas aplicaciones de reparto y servicios. Su situación económica es frágil, vive con lo justo y siente que la suerte nunca está de su lado.

Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Gabriel, un ángel de la guarda bastante peculiar cuya misión es evitar accidentes causados por distracciones humanas. Convencido de que el problema de Arj es simplemente la falta de fortuna, Gabriel decide intercambiar su vida con la de Jeff, un empresario millonario que aparentemente lo tiene todo.

Cuando el cielo se equivoca - tráiler subtitulado

De un momento a otro, Arj pasa de sobrevivir con lo mínimo a disfrutar de una vida llena de lujos, mientras Jeff debe enfrentarse a la dura realidad de quien vive al día. Lo que empieza como un experimento celestial para comprobar si la felicidad depende del contexto o de la actitud termina generando una serie de situaciones inesperadas.

El reparto está encabezado por Aziz Ansari, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh y Keanu Reeves.

Young Sherlock | Prime Video

young sherlock La nueva serie sobre el mítico detective cuenta con 8 episodios. Prime Video

El director Guy Ritchie vuelve al universo de Sherlock Holmes con la serie El joven Sherlock (Young Sherlock), que se acaba de estrenar en Prime Video. Esta nueva ficción toma como base el personaje creado por Arthur Conan Doyle, pero se basa en las novelas de Andrew Lane.

La serie nos traslada a la Londres de 1870, con un Sherlock Holmes de 19 años de edad, que todavía está lejos de convertirse en el brillante investigador que el mundo conocerá más adelante. En esta etapa de su vida, Sherlock es un joven rebelde, impulsivo y todavía incapaz de controlar completamente su extraordinaria inteligencia.

El Joven Sherlock Teaser Trailer en Español

La trama comienza cuando un misterioso asesinato sacude la tranquilidad de la Universidad de Oxford, donde Sherlock se encuentra estudiando. El caso termina involucrándolo directamente y pone en riesgo su reputación e incluso su libertad. Obligado a demostrar su inocencia, el joven decide investigar por su cuenta, lo que lo lleva a enfrentarse por primera vez con un crimen complejo que requiere todo su ingenio. En el camino conoce a James Moriarty, quien inicialmente aparece como aliado y compañero de aventuras, pero cuya relación con Sherlock terminará marcando el destino de ambos.

La serie cuenta con 8 episodios e incluye las actuaciones de Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes, Dónal Finn, Max Irons, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Zine Tseng y Colin Firth.

DTF St. Louis | HBO Max

DTF ST LOUIS 01 Jason Bateman y David Harbour protagonizan la miniserie DTF St. Louis. HBO

Para los amantes de drama psicológico, HBO Max lanzó la miniserie DTF St. Louis, que mezcla drama y humor negro para contar la historia de tres personas que atraviesan una profunda crisis emocional en la mitad de sus vidas.

Ambientada en los suburbios de Missouri, la serie sigue a dos amigos que se meten en DTF St. Louis, una aplicación de citas diseñada para que parejas casadas tengan encuentros extramatrimoniales sin compromiso. Lo que comienza como un intento de "revivir la pasión" o escapar de la monotonía se transforma en una red de mentiras y traiciones que termina con la muerte de uno de los protagonistas.

DTF St. Louis - tráiler subtitulado

A medida que la historia avanza, la ficción va alternando entre la investigación policial y los hechos que condujeron a que uno de estos amigos acabe muerto. El elenco incluye a Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins y Joy Sunday. La serie cuenta con 7 episodios que se estrenan de forma semanal en HBO Max (el primero ya está disponible).