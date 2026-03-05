Adiós a Magis TV y Xuper TV: las apps legales y sin virus más recomendadas

Tras el bloqueo y la desaparición de varias plataformas de streaming piratas, muchos usuarios comenzaron a buscar nuevas opciones para ver contenido online. En ese contexto, especialistas recomiendan reemplazar servicios como Magis TV y XUPER TV por aplicaciones legales, gratuitas y seguras , que pueden descargarse desde tiendas oficiales y no representan riesgos para los dispositivos.

Estas plataformas ilegales ofrecían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos, motivo por el cual fueron bloqueadas o dejaron de funcionar en distintos dispositivos y servicios digitales.

Entre las alternativas más recomendadas aparecen dos plataformas muy conocidas que permiten ver contenidos sin costo y sin necesidad de instalar archivos sospechosos.

Una de ellas es YouTube, que cuenta con miles de películas, documentales y canales oficiales que publican contenido completo de manera legal. Además, la aplicación está disponible en celulares, computadoras y televisores inteligentes.

Otra opción es Pluto TV, un servicio de streaming gratuito con decenas de canales en vivo y una biblioteca de películas y series. Funciona bajo el modelo FAST (televisión gratuita con publicidad) y no requiere suscripción para acceder al contenido.

Pluto Tv.jpg Pluto TV, la app que recomiendan ante la caída de Magis TV.

Por qué evitar las apps piratas

Los especialistas advierten que muchas aplicaciones como Magis TV o Xuper TV se distribuyen a través de archivos APK fuera de las tiendas oficiales, lo que implica riesgos de seguridad.

Este tipo de plataformas puede solicitar permisos invasivos en los dispositivos o incluso instalar software malicioso que comprometa datos personales y el funcionamiento del equipo.

Por ese motivo, la recomendación es optar por aplicaciones oficiales disponibles en Google Play o App Store, que garantizan actualizaciones, mayor estabilidad y menor riesgo de virus o robo de información.

Un cambio en el consumo de streaming

El cierre y las restricciones sobre servicios piratas impulsaron a muchos usuarios a migrar hacia plataformas legales gratuitas o de pago, que ofrecen catálogos cada vez más amplios y mayor seguridad digital.

En este escenario, aplicaciones como YouTube y Pluto TV se consolidan como las opciones más accesibles para quienes buscan ver películas, series o programas sin pagar suscripciones y sin poner en riesgo sus dispositivos.