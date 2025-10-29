Una billetera virtual confirmó un tremendo descuento en entradas para ir al cine

Una famosa billetera virtual mantendrá un descuento para ir a los cines en noviembre de 2025 en Buenos Aires.

El Banco Provincia confirmó que su billetera virtual Cuenta DNI continuará ofreciendo durante todo noviembre de 2025 el beneficio más popular entre sus usuarios: el 50 % de descuento en entradas de cine. Es un beneficio que tienen todos los usuarios de la aplicación y fomenta el consumo en las salas de cine.

La promoción seguirá vigente los lunes y martes, y aplica a compras realizadas exclusivamente a través de la aplicación móvil mediante código QR. El objetivo de la medida es seguir incentivando el uso de herramientas digitales de pago y promover el acceso al entretenimiento en todo el país.

Cómo acceder al beneficio de la billetera virtual Para aprovechar el descuento, los usuarios deben:

Contar con saldo disponible en su Cuenta DNI.

Realizar el pago desde la opción “Pagar con QR” dentro de la app.

Efectuar la compra los días lunes o martes, que son las jornadas habilitadas por la promoción. estrenos cine cartelera (1) Estrenos en cines y mucho más con la billetera virtual Cuenta DNI. No es necesario aplicar ningún cupón ni código adicional, y el descuento se realiza de manera automática al finalizar la operación. Sin embargo, no puede combinarse con otras promociones ni utilizarse con otras billeteras o tarjetas asociadas.

“Cuenta DNI” se consolidó en los últimos años como una de las billeteras virtuales más utilizadas del país, con más de ocho millones de usuarios activos. Su crecimiento se debe en gran parte a las políticas de descuentos en comercios, supermercados y espectáculos culturales que ofrece de forma periódica.