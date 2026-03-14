Los mejores destinos para una escapada el próximo fin de semana largo

La tendencia para el fin de semana largo que se aproxima, el 23 y 24 de marzo, rompe con el ritmo frenético de la temporada alta, priorizando el descanso en destinos de cercanía que prometen desconexión sin la necesidad de grandes traslados en una escapada turística.

La propuesta invita a cambiar las playas multitudinarias por el silencio y la tranquilidad de las sierras y la naturaleza, donde el clima más templado de marzo se vuelve un aliado para actividades al aire libre.

Pueblos con encanto rural y pequeñas ciudades serranas se posicionan como los destinos favoritos para quienes buscan recargar energías, aprovechando la tranquilidad de la post-temporada para disfrutar de una gastronomía auténtica y paisajes naturales que, en esta época del año, muestran su mejor versión.

La cercanía, la facilidad de acceso y la posibilidad de disfrutar de entornos naturales sin necesidad de grandes traslados, son algunos de los factores que explican esta elección.

Para quienes estén pensando en viajar durante este fin de semana largo, Plataforma10 relevó algunas de las rutas y destinos más buscados desde distintos puntos del país, con opciones para todos los tipos de viajeros.

En el caso de los bonaerenses, las propuestas son:

Desde CABA hacia Tandil, se consiguen pasajes desde $25.800. Duración estimada del viaje: 4:55hs

Desde CABA hacia Sierra de la Ventana, se consiguen pasajes desde $48.500. Duración estimada del viaje: 7:00hs

Para los santafecinos, la compañía que ofrece pasajes de micro a costos accesibles propone:

Desde Rosario hacia Concordia, se consiguen pasajes desde $57.000. Duración estimada del viaje: 6:30hs

Desde Rosario hacia Villa María, se consiguen pasajes desde $19.000. Duración estimada del viaje: 2:10hs

Villa general Belgrano El pueblo de Villa General Belgrano combina arquitectura alpina con el paisaje serrano de Córdoba. Shutterstock

En tanto desde Córdoba, Plataforma 10 sugiere:

Desde Ciudad de Córdoba hacia Villa General Belgrano, se consiguen pasajes desde $17.000. Duración estimada del viaje: 1:45hs

Desde Ciudad de Córdoba hacia La Cumbre, se consiguen pasajes desde $15.500. Duración estimada del viaje: 2:00hs

Por último, para los mendocinos, la sugerencia es la siguiente:

Desde Ciudad de Mendoza hacia San Rafael, se consiguen pasajes desde $21.700. Duración estimada del viaje: 3:00hs

Desde Ciudad de Córdoba hacia Malargüe, se consiguen pasajes desde $40.300. Duración estimada del viaje: 4:15hs.

En definitiva, de cara a este nuevo fin de semana largo, la tendencia confirma que no siempre hace falta ir lejos para cortar con la rutina.

A veces, unas pocas horas de viaje en micro son suficientes para descubrir destinos con identidad propia, disfrutar de paisajes distintos y aprovechar unos días de descanso en un entorno más calmo y natural.