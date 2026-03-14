Rally de las Bodegas: un Bentley de 1924 ganó el Concurso de Elegancia

La edición 2026 del Rally de las Bodegas ya comenzó a rodar y dejó su primera gran postal: un Bentley 3 Litre de 1924 fue distinguido como el auto más elegante del certamen.

La edición 2026 del Rally de las Bodegas ya comenzó a rodar por los caminos mendocinos y dejó su primera gran postal: un Bentley 3 Litre de 1924 fue distinguido como el auto más elegante del certamen. La histórica máquina, conducida por Máximo Baccanelli y Paula Baccanelli, se impuso en el tradicional Concurso de Elegancia que acompaña cada año a esta competencia que fusiona automovilismo clásico, turismo y la cultura del vino.

La primera etapa de la competencia se desarrolló a lo largo de distintos paisajes emblemáticos de la provincia. Durante la jornada, las 80 tripulaciones recorrieron cerca de 700 kilómetros atravesando escenarios característicos de Mendoza, con paradas en bodegas reconocidas y tramos sobre la ruta internacional 7. Cacheuta y Potrerillos fueron parte del itinerario, con la Cordillera de los Andes como telón de fondo de este evento que combina motores antiguos y viñedos.

Rally de las Bodegas El Rally de las Bodegas recorre los paisajes de Mendoza Uno de los momentos más esperados del día fue el Concurso de Elegancia realizado en Bodega Anaia, donde se evaluó la estética y la historia de los vehículos participantes del Rally de las Bodegas. Allí, el jurado seleccionó a cinco finalistas entre los autos sport históricos más destacados de la edición. Entre ellos aparecieron modelos legendarios como un Auburn Boattail de 1931, un Mercedes Benz 300 SL de 1955, un Aston Martin DB2 de 1955 y un BMW 2002 Turbo de 1975.

Sin embargo, el gran protagonista fue el Bentley 3 Litre de 1924, elegido finalmente como el auto más elegante de la competencia. Se trata de un modelo emblemático dentro de la historia de la marca británica, recordado por haber ganado las 24 Horas de Le Mans en 1924 y 1927. Su motor de cuatro cilindros fue revolucionario para la época, incorporando soluciones técnicas avanzadas que lo convirtieron en un referente del automovilismo deportivo.

autos Los finalistas del Concurso de Elegancia Instagram Rally de las Bodegas En el plano estrictamente deportivo, la clasificación provisoria tras la primera etapa del Rally de las Bodegas tiene como líderes a Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy, quienes compiten con un Riley Sprite de 1936. En el segundo puesto aparecen Alejandro López y Gabriel Gourovich con un Mercedes Benz 290 Sport C de 1936, mientras que el tercer lugar pertenece a Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt a bordo de un Bugatti T38 de 1927.