Cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó una semana con lluvias al inicio y un posterior descenso de las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

De acuerdo con el pronóstico actualizado, las condiciones más inestables se concentrarán entre el domingo 7 y el lunes 8, mientras que desde el martes se espera una mejora gradual del tiempo.

Para el domingo, se prevén precipitaciones aisladas con probabilidades de entre 10% y 40%, temperaturas entre 13°C y 16°C y vientos del este que podrían alcanzar velocidades de hasta 31 km/h.

Según el mapa de alertas del SMN, la Ciudad de Buenos Aires no se encuentra bajo alerta meteorológica para esa jornada, aunque sí existen advertencias por tormentas en sectores del centro y noreste del país.

Lunes con lluvias y alerta amarilla

El lunes será el día más inestable de la semana en el área metropolitana. El pronóstico indica lluvias durante gran parte de la jornada, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70% durante la mañana y la tarde.

La temperatura oscilará entre 12°C y 15°C, mientras que los vientos soplarán del sector sur entre 13 y 22 km/h. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el área de La Plata.

SMN alerta amarilla 8 de junio

Según el organismo, en las zonas bajo alerta podrían registrarse lluvias persistentes con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

A partir del martes 9 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. No se pronostican lluvias y las temperaturas se ubicarán entre 11°C y 15°C. El miércoles y el jueves continuarán con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, mínimas de entre 10°C y 11°C y máximas cercanas a los 15°C y 16°C.

Hacia el cierre de la semana, el tiempo se mantendrá estable. Tanto el viernes como el sábado se presentarán con intervalos de sol y nubosidad, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 9°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 16°C y 17°C.

En el resto del país, el SMN mantiene para el domingo una alerta amarilla por tormentas en sectores de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa y el este de Santiago del Estero. Estas tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, con acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros.

De esta manera, el pronóstico marca un comienzo de semana húmedo e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, seguido por varios días de tiempo más estable y temperaturas típicas de la temporada invernal.