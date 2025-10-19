Todo sobre "Primate": la película de terror que está protagonizada por un mono que se vuelve una dura amenaza
"Primate", el nuevo survival horror del director Johannes Roberts, promete un festival de gore en un paraíso exótico dentro de la película.
El director británico Johannes Roberts, conocido por aterrar con The Strangers: Prey at Night, está de vuelta, y esta vez se zambulle en un infierno tropical con su nueva película: "Primate". El survival horror promete una mezcla explosiva de paraíso exótico y gore sin censura, ideal para quienes disfrutan del cine que te mantiene con el pulso a tope por el puro terror.
Roberts vuelve a hacer equipo con Ernest Riera en el guion, demostrando que esta dupla sabe perfectamente cómo inyectar tensión en cada escena. La expectativa es altísima, sobre todo después de que la organización del Fantastic Fest 2025, donde tendrá su premiere mundial, no se contuvo y describió la película como "un horror increíblemente entretenido, lleno de caos sangriento".
Te Podría Interesar
Primate, la nueva película de terror que estrenará el próximo año
- Elenco: Jhonny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNailly, Troy Kotsur, Kae Alexander.
- Duración: 89 minutos
- Fecha de estreno: 9 de enero de 2026
La película, distribuida por Paramount Pictures, ya tiene su fecha de invasión en cines fijada para el 9 de enero de 2026. Pero antes de ese estreno masivo, "Primate" tendrá su momento de éxito en el Fantastic Fest, un evento que se ha convertido en el trampolín perfecto para los títulos más arriesgados.
El elenco es otro de los grandes atractivos que sugiere un thriller que va más allá del grito fácil. El reparto está encabezado por la joven Johnny Sequoyah y, agárrense bien, por el ganador del Óscar Troy Kotsur. Su inesperado salto al género de terror es uno de los movimientos más interesantes, prometiendo una capa de peso dramático que elevará la historia por encima de la sangre y el caos.