Todo sobre "Primate": la película de terror que está protagonizada por un mono que se vuelve una dura amenaza

"Primate", el nuevo survival horror del director Johannes Roberts, promete un festival de gore en un paraíso exótico dentro de la película.

Un mono es protagonista de una nueva película de terror para el próximo año. / Fotograma

El director británico Johannes Roberts, conocido por aterrar con The Strangers: Prey at Night, está de vuelta, y esta vez se zambulle en un infierno tropical con su nueva película: "Primate". El survival horror promete una mezcla explosiva de paraíso exótico y gore sin censura, ideal para quienes disfrutan del cine que te mantiene con el pulso a tope por el puro terror.

primate pelicula "Primate" combina survival horror y gore. Fotograma de película. Roberts vuelve a hacer equipo con Ernest Riera en el guion, demostrando que esta dupla sabe perfectamente cómo inyectar tensión en cada escena. La expectativa es altísima, sobre todo después de que la organización del Fantastic Fest 2025, donde tendrá su premiere mundial, no se contuvo y describió la película como "un horror increíblemente entretenido, lleno de caos sangriento".

Primate - tráiler oficial Primate, la nueva película de terror que estrenará el próximo año Elenco: Jhonny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNailly, Troy Kotsur, Kae Alexander.

89 minutos Fecha de estreno: 9 de enero de 2026 primate pelicula (2) Johannes Roberts regresa con una promesa de "caos sangriento". Fotograma de la película La película, distribuida por Paramount Pictures, ya tiene su fecha de invasión en cines fijada para el 9 de enero de 2026. Pero antes de ese estreno masivo, "Primate" tendrá su momento de éxito en el Fantastic Fest, un evento que se ha convertido en el trampolín perfecto para los títulos más arriesgados.