Llega a los cines Antes del cuerpo: una inquietante película mendocina con Mónica Antonópulos

Mónica Antonópulos y Patricio Contreras protagonizan Antes del cuerpo, un film que explora el suspenso y el género fantástico mediante un relato cargado de misterio y ambigüedad.

El cine argentino suma esta semana una nueva y prometedora producción que se mueve en los límites del thriller y el drama existencial. La película Antes del cuerpo, protagonizada por Mónica Antonópulos y Patricio Contreras, promete sumergir a los espectadores en una pesadilla silenciosa, donde los secretos familiares son capaces de consumirlo todo.

Antes del cuerpo: el thriller argentino que transforma lo familiar en una pesadilla Antes del cuerpo - tráiler oficial Dirigida por Lucía Bracelis y Carina Piazza, la cinta llega a las salas de cine de Argentina este jueves 16 de octubre luego de haber tenido su esperado estreno mundial en la Competencia Vanguardia y Género de la 26° edición del BAFICI. El film se presenta como una propuesta profundamente humana e inquietante, que utiliza una tensión constante como su principal herramienta.

Con una puesta muy particular, la película se adentra en los márgenes del terror y el drama, logrando que los silencios pesen mucho más que las palabras. El crítico David Obarrio la destacó en el catálogo del BAFICI como "una de las obras más raras y personales del cine argentino reciente", capaz de construir "un clima de opresión cósmica sin necesidad de que se entienda todo lo que está pasando".

antes del cuerpo pelicula (1) Póster de Antes del cuerpo. Prensa La trama se centra en Ana (Mónica Antonópulos), una mujer que trabaja como enfermera y lucha por sostener a su familia. Su hija menor padece una enfermedad extraña, un mal que crece como una sombra y que amenaza con destruir la vida de todos a su alrededor.

En paralelo a la enfermedad de su hija, Ana cuida a Luis (Patricio Contreras), un escritor envejecido y gruñón. A pesar de las evidentes diferencias de personalidad y de vida, la enfermera y el escritor entablan una amistad inesperada, que añade una capa de humanidad al sombrío panorama.