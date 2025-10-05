¿Te gusta el terror? Las tres series imperdibles en streaming que serán clave para festejar Halloween

El escalofrío del miedo, el terror psicológico y las situaciones paranormales invaden por completo el mundo del streaming con la llegada de Halloween . Dejando de lado las costumbres de cada país, es un hecho que el grupo de fanáticos del terror es cada vez más grande y se encuentra en diversos rincones del mundo; por eso, en esta nota te recomendamos tres series que te erizarán la piel.

Lo importante al momento de elegir qué ver es encontrar contenido disponible en la plataforma de streaming que tienes en casa. Sin embargo, esto no será un problema, ya que te recomendamos series que podrás encontrar en plataformas como Netflix , Amazon Prime y MAX , garantizando que el terror llegue a tu hogar.

Sinopsis: Este estremecedor drama de crímenes reales investiga la vida de los hermanos Menendez, condenados por el brutal asesinato de sus padres en Beverly Hills en 1989.

El visitante (Max)

series terror El visitante. MAX

Sinopsis: El detective Ralph Anderson, está a punto de comenzar un nuevo caso: el cuerpo mutilado de un niño de 11 años ha sido encontrado en los bosques de Georgia y hay que aclarar lo sucedido. Ralph todavía está recuperándose de la muerte de su propio hijo, por lo que abordará el caso de forma poco convencional, contando para ello con la ayuda de una investigadora privada con misteriosas habilidades.

Duración: una temporada de 1 capítulos

American Horror Story (Amazon Prime)

series terror (1) American Horror Story. Amazon

Sinopsis: American Horror Story es una serie antológica de televisión, creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Cada una de sus temporadas narra una trama independiente, ambientada en lugares diferentes y cerrando siempre la historia; donde muchos actores repiten, pero siempre interpretando personajes distintos.

Duración: doce temporadas