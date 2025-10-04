HBO MAX se prepara para un halloween a puro terror y nostalgia con una betería de clásicos para el espanto

HBO Max se prepara para dominar la agenda del entretenimiento en Argentina y toda Latinoamérica este mes de octubre, con una batería de estrenos pensada para los amantes del miedo. La plataforma de streaming ha reforzado considerablemente su catálogo con un claro enfoque en Halloween , buscando ofrecer "momentos de horror en los aventurados espectadores" y consolidar su apuesta al mercado regional. La mezcla de títulos clásicos e incorporaciones recientes promete un mes escalofriante para maratonear.

El lanzamiento más esperado, que ya tiene a los fans del terror contando los días, es el gran plato fuerte programado para el 26 de octubre: la serie precuela "It: Bienvenidos a Derry". Esta producción se adentra en el universo creado por Stephen King, explorando los orígenes del mal que acecha a la ciudad ficticia de Derry, Maine. El actor Bill Skarsgård vuelve a ponerse en la piel del aterrador payaso Pennywise para situar la trama en los sombríos años 60, mucho antes de los eventos de las películas.

La trama de la nueva serie nos traslada a 1962, una época en la que, pese a la aparente tranquilidad del "aparentemente tranquilo e idílico pueblo de Derry", una amenaza invisible comienza a sentirse. La sinopsis anticipa que "Niños desaparecen sin dejar rastro, personas resultan heridas por criaturas misteriosas y la sensación de una amenaza invisible pesa en las calles". Un grupo de adolescentes será el encargado de investigar estos siniestros sucesos, descubriendo una perturbadora realidad: "cada 27 años, una antigua y malévola entidad despierta en Derry, alimentándose del terror y el sufrimiento de sus residentes".

Además de este potente estreno original, el catálogo se completa con una verdadera fiesta de terror nostálgico, ideal para maratones previas a la noche de brujas. Los usuarios ya pueden disfrutar de joyas de culto como "la saga completa de Destino Final", junto a varias entregas de "Pesadilla en Elm Street" y sus diferentes versiones del icónico Freddy Krueger. También se sumaron títulos populares de la década de 2000 como "Scream" y "Scary Movie" a mediados de mes.

Las incorporaciones no dejan margen para el aburrimiento: desde el 1 de octubre llegaron las películas de Destino Final y It, seguidas el 4 de octubre por toda la saga de Pesadilla en Elm Street. A partir del 15 de octubre se sumaron las secuelas de Scary Movie y Scream. Con esta combinación de éxitos y novedades, HBO Max "busca adueñarse de la agenda de octubre en la región", proponiendo un itinerario de terror que culmina con el esperado regreso del payaso más temido de la ficción.