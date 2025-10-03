Recomendados en streaming: películas y series imperdibles para este fin de semana

El streaming no da respiro y esta semana llegan producciones que prometen acaparar todas las miradas. Desde el esperado regreso de Danny Boyle y Alex Garland con Exterminio: La evolución, pasando por el nuevo drama de Cillian Murphy en Netflix, hasta un thriller de acción con Mark Wahlberg en Prime Video. Además, Apple TV+ sorprende con una intensa historia de supervivencia y Netflix vuelve a sacudir con la aterradora tercera temporada de Monstruo.

Sea cual sea tu género favorito (zombis, dramas existenciales, acción, historias reales o asesinos seriales), hay estrenos que vale la pena sumar a tu lista.

El director Danny Boyle vuelve a la franquicia Exterminio con una de las mejores entregas.

Dos décadas después de que el director Danny Boyle (Trainspotting) y el guionista Alex Garland (Ex Machina) revitalizaran el género de zombis con 28 días después y su secuela 28 semanas después, la dupla volvió detrás de cámaras para una nueva entrega.

28 años después de que el virus de la rabia causara estragos en la sociedad, infectando humanos y transformándolos en una especia de zombis, un grupo de sobrevivientes se ha instalado en una comunidad en una pequeña isla conectada a Gran Bretaña. Cuando un padre y su joven hijo deciden abandonar la isla para ir en una misión de reconocimiento, descubrirán los secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.

La película cuenta con las actuaciones de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Edvin Ryding y Jack O'Connell.

Por qué verla: Exterminio: La evolución no es una simple película de zombis, es una propuesta brutal, salvaje y hasta con gran trasfondo filosófico si se la mira con atención. No esperes ver viseras y sangre a montones, sino un drama familiar y un coming of age que llega a conmover con su profundidad. La saga completa de Exterminio se encuentra disponible en HBO Max.

Steve | Netflix

steve Cillian Murphy se pone en la piel de un director de escuela para jóvenes con problemas. Netflix

Tras ganar el Oscar en 2024 con Oppenheimer, el actor Cillian Murphy vuelve a la pantalla con una nueva propuesta dramática a Netflix. El nuevo largometraje de la plataforma se titula Steve y se basa en la novela Shy de Max Porter.

La historia se ambienta en la década de los 90, en donde el personaje de Murphy, Steve, se desempeña como director de un internado para jóvenes marginados de la sociedad. La institución se encuentra en crisis y su cierre amenaza con dejar a estos adolescentes fuera del sistema y sin segundas oportunidades. De esta forma veremos a Steve luchar contra la burocracia de lo rodeo, las adversidades y sus propios fantasmas internos, mientras intenta sostener a un grupo de alumnos al que la sociedad le ha dado la espalda.

El elenco está encabezado por Cillian Murphy, junto a Emily Watson, Tracey Ullman, y Simbi Ajikawo.

Por qué verla: La película dirigida por Tim Mielants se aleja de los clichés de este tipo de propuestas para mostrar el compromiso y la dedicación de algunas personas, de estar ahí para otros. Además, Cillian Murphy entrega otra gran actuación con la que sigue demostrando que es uno de los grandes intérpretes de su generación.

Juego sucio | Prime Video

juego sucio Mark Wahlberg y LaKeith Stanfield hacen dupla en este thriller de acción. Prime Video

El actor Mark Wahlberg vuelve al streaming junto al director Shane Black (Kiss Kiss, Bang Bang, Dos tipos peligrosos) con este thriller de acción basado en la saga literaria de libros Parker de Donald E. Westlake.

La nueva cinta original de Prime Video sigue a Parker, un ladrón experto y profesional que sigue al pie de la letra la ejecución de sus atracos. Junto a su equipo de expertos, deberán llevar a cabo un robo que los pondrá cara a cara con la mafia de la ciudad de Nueva York.

Además de Mark Wahlberg en el rol protagonista, completan el elenco LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Gretchen Mol, Thomas Jane y Tony Shalhoub.

Por qué verla: Una propuesta más que satifactoria y entretenida para los amantes del cine de acción, que no saldrán para nada decepcionados.

A través del fuego (The Lost Bus) | Apple TV+

a traves del fuego Llega al streaming un drama de supervivencia basado en hechos reales. Apple TV+

Esta semana llega al streaming lo nuevo del director Paul Greengrass (Saga Bourne, Capitán Phillips), un drama de supervivencia basado en libro de no ficción Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire de Lizzie Johnson, publicado en 2021, sobre el incendio de Camp Fire en California de 2018.

La trama sigue a Kevin McKay, un conductor de autobús escolar que debe transportar a un grupo de 22 niños y su maestra Mary Ludwig a un lugar seguro durante los incendios en la ciudad de Paradise, considerado uno de los más mortales en la historia de California.

La película cuenta con las actuaciones del ganador del Oscar Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, y Ashlie Atkinson.

Por qué verla: El director Paul Greengrass maneja como pocos el suspenso y la tensión de un thriller de estas características, que sumado a los efectos altamente realistas y a las actuaciones del elenco, se convierte en una joyita del streaming.

Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

monstruo la historia de ed gein La tercera temporada de Monstruo se adentra en la perturbada psiquis del asesino Ed Gein. Netflix

Tras dos exitosas primeras temporadas, la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan vuelve a Netflix. En esta oportunidad, la tercera entrega llamada Monstruo: La historia de Ed Gein, narra la historia del asesino serial Ed Gein durante la década del 50.

La historia transcurre en la Wisconsin rural de los años 50, donde el solitario e inofensivo Ed Gein vive recluido en una granja en ruinas. Acechado por la soledad, la psicosis y una obsesión enfermiza con su madre, Ed dará rienda suelta a una serie de perversos crímenes que lo convirtieron en inspiración directa de grandes villanos del cine como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

El actor británico Charlie Hunnam se pone en la piel de Ed Gein, junto a un elenco conformado por Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams, Vicky Krieps, Lesley Manville, Addison Rae y Danielle Campbell.

Monstruo: La historia de Ed Gein - tráiler oficial de Netflix

Por qué verla: Esta nueva temporada se presenta como una de las más oscuras y escalofriantes de la antología de Monstruo, con algunas escenas perturbadoras y gráficas de los aberrantes crímenes que cometió Ed Gein. Además de su oscuridad, Charlie Hunnam se pierde en el personaje, acompañado por un elenco de primera. Los 8 episodios ya se encuentran disponibles en Netflix.