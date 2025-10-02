Una comedia de culto desaparecerá de Netflix esta semana: cuál es y por qué verla

Últimas horas para ver en Netflix una de las comedias más icónicas del cine. Humor absurdo, diálogos brillantes y un legado que sigue vigente.

Últimos días para ver en Netflix una de las comedias más influyentes del cine. Foto: Archivo

Una joya del cine de comedia se despide del catálogo de Netflix esta semana, y si todavía no la viste, este es el momento. Se trata de La pistola desnuda (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!), una película que marcó un antes y un después en el humor absurdo y visual.

Protagonizada por el inolvidable Leslie Nielsen, esta comedia estrenada en 1988 se convirtió en un clásico de culto gracias a su ritmo frenético, sus gags visuales y su capacidad para parodiar el género policial sin perder elegancia ni inteligencia. Cada escena es una clase magistral de cómo hacer reír sin caer en lo vulgar.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.38.08 Leslie Nielsen brilla en esta joya del humor absurdo con estatus de culto. Foto: Archivo

¿Por qué ver esta comedia antes de que se vaya? Considerada una de las comedias más influyentes del cine, The Naked Gun mantiene su vigencia más de tres décadas después de su estreno. Con un puntaje de 7.6 en IMDb y elogios de críticos, su humor absurdo y visual sigue funcionando como antídoto contra el estrés. Leslie Nielsen creó al inolvidable Frank Drebin, un personaje torpe pero entrañable que se volvió ícono del género. Por su tono familiar y ritmo frenético, muchos expertos la recomiendan como una opción ideal para ver en grupo y reír sin parar.

Aunque no hay una fecha oficial publicada en la plataforma, La pistola desnuda aparece en la sección de “Últimos días para ver”, lo que indica que será retirada en las próximas horas.