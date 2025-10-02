Películas y series en Netflix: la lista de todos los estrenos de octubre y lo que tenés que saber
Un nuevo mes inicia y con él, una nueva oportunidad de descubrir nuevas opciones para deleitarse en casa. Con todos los géneros y desarrollos, no te pierdas los estrenos.
Netflix llega con el mes de terror con todo. Luego de nueve meses de estrenos, éxitos y producciones que han cautivado cabezas y corazones, se asoman 31 días para seguir disfrutando del cine pero desde la comodidad del hogar.
A continuación, se propone un listado de todos las películas y series de Netflix para octubre, con fecha de estreno, un pequeño resumen y sus respectivos tráilers.
Series en Netflix
Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025)
Una mirada oscura y biográfica al caso que inspiró clásicos del horror; actuación incómoda y estética perturbadora.
El genio y los deseos (03/10/2025)
Fantasía romántica: un genio milenario intenta cambiar la vida de una mujer imperturbable, ideal para quienes aman el K-drama con toque mágico.
Néro (08/10/2025)
Thriller histórico: un asesino a sueldo y su hija en fuga en la Francia del siglo XVI, con mucha acción y emociones familiares.
Nadie nos vio partir (15/10/2025)
Drama íntimo y tenso sobre una madre que arriesga todo para recuperar a sus hijos; basado en hechos/novela.
El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025)
Documental-deportivo que sigue a estrellas: más acceso a vestuarios, rivalidades y la vida fuera de la cancha.
La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)
Intriga y política internacional con giros y diálogos afilados; vuelve para subir la apuesta diplomática.
Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)
Comedia romántica adulta que explora el desgaste de las relaciones; más invitados y situaciones incómodas.
Películas en Netflix
Mujercitas (01/10/2025)
La adaptación que reconfirma la fuerza de las hermanas March: emotiva y perfecta para maratón familiar.
Había una vez en Hollywood (01/10/2025)
Tarantino en estado puro: nostalgia de los 60, humor negro y un reparto que brilla. Ideal para cinéfilos.
Steve (03/10/2025)
Drama dramático y contenido humano: Cillian Murphy en un día que cambia la vida de un director de reformatorio.
Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)
Monstruos catódicos a pantalla completa: espectáculo, efectos y peleas colosales para el público de acción.
La Máscara (07/10/2025)
Comedia de éxitos y nostalgia: el caos que provoca un objeto mágico y la energía explosiva de su protagonista.
Halloween (07/10/2025)
El clásico slasher que encendió el subgénero; perfecto para la maratón terrorífica de octubre.
La mujer del camarote 10 (10/10/2025)
Thriller de misterio en alta mar con Keira Knightley: nadie quiere creer lo que ella vio.
Limpia (10/10/2025)
Drama social y de clases que explora un vínculo poderoso entre una empleada doméstica y una niña: melancólico y contundente.
Godzilla (16/10/2025)
La reinvención moderna del icono titánico: comienzos del MonsterVerse, atmósfera y escala.
Kong: La isla Calavera (16/10/2025)
Aventura y monstruos en exotismo salvaje; una versión gigante y cinematográfica del mito de Kong.
Godzilla vs. Kong (16/10/2025)
La batalla que todos esperaban: clímax de MonsterVerse con efectos masivos y puro entretenimiento.
Godzilla II: El rey de los monstruos (16/10/2025)
Escala titánica y criaturas que desafían la lógica: ideal para maratón de kaijus.
Buenas Noticias (17/10/2025)
Un thriller de vuelo y secuestro con giro impredecible —humor negro y tensión en un mismo paquete.
Un fantasma en la batalla (17/10/2025)
Thriller de infiltración y política: una mujer en misión encubierta que obliga a replantear lealtades.
Una casa llena de dinamita (24/10/2025)
Comedia / thriller de gran ritmo: explosiones narrativas y personajes que no paran de complicarse.
Maldita Suerte (29/10/2025)
Comedia negra o drama con tintes irónicos según el tono del lanzamiento; ideal para cerrar el mes con un guiño.
Documentales
Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)
Doc íntimo sobre la estrella argentina que explica su ascenso y su influencia cultural.
Verdaderamente Aterrador (07/10/2025)
Serie documental de terror (James Wan involucrado): relatos paranormales que prometen no dejarte dormir.
Victoria Beckham (09/10/2025)
Docu-serie sobre la transición de icono pop a diseñadora de moda; íntima y con backstage de pasarelas.
Naturaleza de pesadilla (28/10/2025)
Documental de naturaleza con episodios que muestran el lado más brutal e inesperado del reino animal.
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)
Serie documental que revisita el archivo personal y la leyenda del Divo de Juárez con material inédito.
