Películas y series en Netflix: la lista de todos los estrenos de octubre y lo que tenés que saber

Netflix llega con el mes de terror con todo. Luego de nueve meses de estrenos, éxitos y producciones que han cautivado cabezas y corazones, se asoman 31 días para seguir disfrutando del cine pero desde la comodidad del hogar.

A continuación, se propone un listado de todos las películas y series de Netflix para octubre, con fecha de estreno , un pequeño resumen y sus respectivos tráilers .

Una mirada oscura y biográfica al caso que inspiró clásicos del horror; actuación incómoda y estética perturbadora.

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein

Fantasía romántica: un genio milenario intenta cambiar la vida de una mujer imperturbable, ideal para quienes aman el K-drama con toque mágico.

Embed - El genio y los deseos

Néro (08/10/2025)

Thriller histórico: un asesino a sueldo y su hija en fuga en la Francia del siglo XVI, con mucha acción y emociones familiares.

Embed - Néro

Nadie nos vio partir (15/10/2025)

Drama íntimo y tenso sobre una madre que arriesga todo para recuperar a sus hijos; basado en hechos/novela.

Embed - Nadie nos vió partir

El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025)

Documental-deportivo que sigue a estrellas: más acceso a vestuarios, rivalidades y la vida fuera de la cancha.

Embed - El 5 inicial

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)

Intriga y política internacional con giros y diálogos afilados; vuelve para subir la apuesta diplomática.

Embed - La diplomática. Temporada 3

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

Comedia romántica adulta que explora el desgaste de las relaciones; más invitados y situaciones incómodas.

Embed - Nadie quiere esto. Temporada 2

Películas en Netflix

Mujercitas (01/10/2025)

La adaptación que reconfirma la fuerza de las hermanas March: emotiva y perfecta para maratón familiar.

Embed - MUJERCITAS

Había una vez en Hollywood (01/10/2025)

Tarantino en estado puro: nostalgia de los 60, humor negro y un reparto que brilla. Ideal para cinéfilos.

Embed - ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

Steve (03/10/2025)

Drama dramático y contenido humano: Cillian Murphy en un día que cambia la vida de un director de reformatorio.

Embed - Steve

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)

Monstruos catódicos a pantalla completa: espectáculo, efectos y peleas colosales para el público de acción.

Embed - Godzilla x Kong

La Máscara (07/10/2025)

Comedia de éxitos y nostalgia: el caos que provoca un objeto mágico y la energía explosiva de su protagonista.

Embed - La Máscara

Halloween (07/10/2025)

El clásico slasher que encendió el subgénero; perfecto para la maratón terrorífica de octubre.

Embed - Halloween

La mujer del camarote 10 (10/10/2025)

Thriller de misterio en alta mar con Keira Knightley: nadie quiere creer lo que ella vio.

Embed - The Woman in Cabin 10

Limpia (10/10/2025)

Drama social y de clases que explora un vínculo poderoso entre una empleada doméstica y una niña: melancólico y contundente.

Embed - Limpia

Godzilla (16/10/2025)

La reinvención moderna del icono titánico: comienzos del MonsterVerse, atmósfera y escala.

Embed - Godzilla (2014)

Kong: La isla Calavera (16/10/2025)

Aventura y monstruos en exotismo salvaje; una versión gigante y cinematográfica del mito de Kong.

Embed - Kong La Isla Calavera - Tráiler Oficial Castellano HD

Godzilla vs. Kong (16/10/2025)

La batalla que todos esperaban: clímax de MonsterVerse con efectos masivos y puro entretenimiento.

Embed - Godzilla Vs. Kong

Godzilla II: El rey de los monstruos (16/10/2025)

Escala titánica y criaturas que desafían la lógica: ideal para maratón de kaijus.

Embed - Godzilla II

Buenas Noticias (17/10/2025)

Un thriller de vuelo y secuestro con giro impredecible —humor negro y tensión en un mismo paquete.

Embed - Godzilla x Kong

Un fantasma en la batalla (17/10/2025)

Thriller de infiltración y política: una mujer en misión encubierta que obliga a replantear lealtades.

Embed - Un fantasma en la batalla

Una casa llena de dinamita (24/10/2025)

Comedia / thriller de gran ritmo: explosiones narrativas y personajes que no paran de complicarse.

Embed - Una casa llena de dinamita

Maldita Suerte (29/10/2025)

Comedia negra o drama con tintes irónicos según el tono del lanzamiento; ideal para cerrar el mes con un guiño.

Embed - Maldita suerte

Documentales

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)

Doc íntimo sobre la estrella argentina que explica su ascenso y su influencia cultural.

Embed - Rockstar DUKI desde el fin del mundo

Verdaderamente Aterrador (07/10/2025)

Serie documental de terror (James Wan involucrado): relatos paranormales que prometen no dejarte dormir.

Embed - Verdaderamente Aterrador (2025)

Victoria Beckham (09/10/2025)

Docu-serie sobre la transición de icono pop a diseñadora de moda; íntima y con backstage de pasarelas.

Embed - Victoria Beckham

Naturaleza de pesadilla (28/10/2025)

Documental de naturaleza con episodios que muestran el lado más brutal e inesperado del reino animal.

Embed - Naturaleza de pesadilla

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

Serie documental que revisita el archivo personal y la leyenda del Divo de Juárez con material inédito.

Embed - Juan Gabriel Debo, puedo y quiero

Estos son los estrenos repartidos para todo el mes de octubre.