Acaba de estrenar en Netflix una serie de época británica con 8 capítulos que está basada en una historia real

Para los amantes del drama y las rivalidades familiares, llega esta miniserie que promete ser entretenida.

Después de semanas sin estrenos de series de época, Netflix presenta una que ha logrado enganchar a la audiencia. Mientras todos esperaban capítulos de Los Bridgerton — la serie estrella de la plataforma—, el gigante de la N roja dio la bienvenida a una historia familiar en donde los herederos de una empresa poderosa desatan una pelea única.

La casa Guinness es el nombre de la miniserie de la que te estamos hablando. Esta comienza en 1868 con la muerte de Sir Benjamin Guinness, un hombre que logró formar un imperio de cerveza negra. Su partida trae consecuencias para los herederos Arthur, Edward, Anne y Ben que tendrán que lidiar con un testamento y las revueltas que los acechan.

tráiler de la serie Embed - La casa Guinness - tráiler oficial subtitulado

El problema aparece cuando el testamento es leído y descubren que el control de la empresa familiar queda en manos de dos hermanos. Pero también surge otro conflicto con los Fenians, un grupo político que busca la independencia irlandesa y señala a los Guinness como símbolo de opresión.

Cabe destacar que la serie fue creada por Steven Knight, artífice de otros éxitos de Netflix como Peaky Blinders. Fiel a su estilo, él incluye elementos que profundizan la estética irlandesa en cada escena como guiños culturales o estilos del género. Además cuenta con un elenco único que logra llevar la oscuridad de la historia familiar y de la época.