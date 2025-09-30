La miniserie de drama y suspenso que revoluciona Netflix

La nueva miniserie de Netflix arrasa en vistas y se posiciona como uno de los thrillers psicológicos preferidos de la plataforma.

Netflix lo volvió a hacer: en el top de lo más visto se encuentra una miniserie llena de drama y suspenso que ya está dando que hablar. Una vez más, los amantes de los thrillers psicológicos encuentran en el catálogo de la plataforma una producción ideal para maratonear.

Se trata de Incontrolables, una miniserie que aporta tanto misterio como intriga al espectador. Todo sucede en un pequeño pueblo canadiense que esconde más secretos de lo que aparenta detrás de un centro de rehabilitación para jóvenes.

Poco a poco, todo comienza a salir a la luz cuando un agente recién mudado al pueblo empieza a sospechar que algo no anda bien. Además, su esposa, con quien se trasladó a Tall Pines, también parece estar involucrada en los misterios que rodean a la institución.

incontrolables 02 La actriz Toni Collette protagoniza la nueva producción de Netflix. Netflix

Uno de los internos logra escapar, y eso desata una cadena de revelaciones. La academia, lejos de ser un lugar de contención, parece esconder una red de manipulación y control. La serie aborda temas como salud mental, presión social, identidad y poder, con una mirada crítica y emocional.