Netflix: la miniserie sobre desapariciones y alianzas inesperadas con tres episodios que está arrasando
Con solo tres episodios la serie española es furor en Netflix. Es ideal para maratonear el fin de semana.
Dos tumbas se estrenó hace poco tiempo en Netflix y ya ha escalado al top 10 en 80 países. Una miniserie de tres episodios que atrapó a la audiencia de la plataforma. Ideal para maratonear el fin de semana.
Netflix: de qué se trata
“Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.
La serie española está protagonizada por la actriz Kiti Mánver y cuenta la historia de Isabel, una abuela que tiene 70 años que decide investigar por su cuenta la desaparición de su nieta Verónica y Marta dos años después de que el caso fuera archivado.
Lo que empieza como una búsqueda de la verdad y de los verdaderos culpables termina transformándose en un verdadero relato de venganza en la serie.
Cada capítulo abre la puerta a más incógnitas y a alianzas inesperadas. La producción de la serie estuvo a cargo de Jorge Díaz y Antonio Mercero (autores del colectivo Carmen Mola) y fue dirigida por el cineasta Kike Maíllo.
Además de Mánver, el elenco principal de la serie está integrado por Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.