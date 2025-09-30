Netflix: la miniserie sobre desapariciones y alianzas inesperadas con tres episodios que está arrasando

Dos tumbas se estrenó hace poco tiempo en Netflix y ya ha escalado al top 10 en 80 países. Una miniserie de tres episodios que atrapó a la audiencia de la plataforma. Ideal para maratonear el fin de semana.

“Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La serie española está protagonizada por la actriz Kiti Mánver y cuenta la historia de Isabel, una abuela que tiene 70 años que decide investigar por su cuenta la desaparición de su nieta Verónica y Marta dos años después de que el caso fuera archivado.

Lo que empieza como una búsqueda de la verdad y de los verdaderos culpables termina transformándose en un verdadero relato de venganza en la serie .

Cada capítulo abre la puerta a más incógnitas y a alianzas inesperadas. La producción de la serie estuvo a cargo de Jorge Díaz y Antonio Mercero (autores del colectivo Carmen Mola) y fue dirigida por el cineasta Kike Maíllo.

Además de Mánver, el elenco principal de la serie está integrado por Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.