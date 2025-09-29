Netflix estrena una comedia española que promete atrapar a la audiencia

El mes de octubre llega con estrenos de series y películas que prometen romperla en Netflix.

Falta poco para que termine el mes y Netflix ya tiene listo su catálogo de estrenos. El próximo 3 de octubre llegará Animal a la plataforma. Una serie española de comedia que promete cautivar a toda la audiencia rápidamente

Netflix: de qué se trata “Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas premium para perros mimados”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

serie Netflix llega con todo en octubre. Fuente: Netflix.

La serie, de los creadores de Entrevías, está centrada en Antón, interpretado por Luis Zahera, que es un veterinario de la Galicia rural que se quedará sin clientes por la crisis que vive el campo en esa parte de España.

Es por eso que Antón se verá obligado a aceptar un trabajo que es muy diferente a lo que venía realizando. Uxía, su sobrina le ofrece un puesto en la tienda boutique para mascotas donde es directora. El negocio es como ella que es optimista y colorida, pero el lugar será complicado para Antón, según se puede ver en el adelanto de la serie.