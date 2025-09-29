Limpieza: el truco infalible para limpiar las ollas quemadas y dejarlas como nuevas

La limpieza de las ollas puede ser un verdadero dolor de cabeza cuando están quemadas. Sin embargo, existen trucos caseros, económicos y sencillos para dejarlas como nuevas y tener la batería de cocina impecable siempre. Solo se necesitan unos pocos ingredientes.

Uno de los métodos más populares de limpieza para desintegrar los restos quemados es llenar la olla con agua hasta cubrir toda la parte negra. Luego se añade una cucharada de bicarbonato de sodio y se pone al fuego hasta el punto de ebullición. Una vez que burbujee se deja unos diez minutos más. Esto permitirá ablandar las partículas adheridas.

Luego se retira la olla del fuego, se deja enfriar y se raspa la parte quemada con una espátula de madera o de plástico que la dejará como nueva. Con esta limpieza quedará lista para volver a usar.

Otra alternativa de limpieza es usar vinagre. El ácido acético de este ingrediente es un potente desengrasante y desinfectante. Se aplica una mezcla de partes iguales de agua y vinagre cubriendo la zona afectada. Calentar la olla hasta que hierva y después fregar la suciedad.

Por último, la combinación que no falla es una pasta de vinagre y bicarbonato de sodio, dos potentes limpiadores. La reacción química de estos ingredientes permitirá ablandar la suciedad. Dejar actuar media hora y luego frotar.

En tanto, hay que saber que para ollas antiadherentes hay que usar esponjas suaves para no dañar la capa protectora cuando se realiza la limpieza.