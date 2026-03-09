Por qué deberías tirar bicarbonato y alcohol en el inodoro antes de dormir

En el mundo de la limpieza el bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados. Es un desodorizante suave.

El inodoro es un artefacto muy usado en el hogar, por eso su limpieza es importante. Con los días acumula sarro y olores. Sin embargo, existe un método casero y económico con bicarbonato de sodio que aprovecha la noche para hacer el trabajo sucio.

Limpieza del inodoro La ciencia señala que el bicarbonato de sodio actúa como un desodorizante natural que neutraliza ácidos y funciona como un abrasivo suave desprendiendo manchas orgánicas. Mientras que el alcohol es un agente desinfectante por excelencia. Puede romper las membranas de las bacterias y ayuda a esterilizar la superficie sin dejar residuos tóxicos.

Paso a paso La clave del método está en el tiempo de contacto. Al aplicarlo antes de acostarse los ingredientes pueden actuar entre seis u ocho horas sin interrupciones. Para colocarlo hay que espolvorear dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en el interior de una taza.

baño Un truco de limpieza que pocos conocen con bicarbonato de sodio y alcohol. El paso siguiente es añadir medio vaso de alcohol común sobre el polvo. Dejar que la mezcla trabaje toda la noche. Al otro día tirar la cadena. Si todavía queda un poco de suciedad rebelde, se aconseja pasar el cepillo rápidamente. Los depósitos se desprenderán con menos esfuerzo.

Por un lado, este método permite un ahorro económico porque se usan insumos básicos que todos tienen en el botiquín o en la cocina. Además, no se camufla el olor con fragancias artificiales, sino que elimina la fuente bacteriana y se evitan los vapores irritantes de la lavandina en lugares cerrados.