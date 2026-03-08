Pon bicarbonato de sodio en el shampoo y verás lo que sucede con tu cabello

El bicarbonato de sodio tiene un efecto desodorizante. Se aconseja realizar este tratamiento una vez cada dos semanas para mejorar el cabello.

Los que buscan una melena radiante deben saber que la solución no está en productos costosos sino en ingredientes básicos de la cocina. Al combinar bicarbonato de sodio con shampoo se logra una limpieza profesional en simples pasos.

Bicarbonato de sodio para potenciar el shampoo Las cremas de peinar, fijadores y aceites van dejando residuos que el lavado convencional no siempre logra eliminar. Es por eso que el bicarbonato sirve porque actúa como un agente desodorizante y purificador.

El bicarbonato de sodio es ideal para cabellos grasos que van perdiendo volumen y además sirve para barrer los restos de químicos acumulados. Por otra parte, oxigena el cuero cabelludo dejándolo libre de impurezas. Al eliminar la “película” de suciedad, el pelo logra recuperar la luz natural.

Un poco de bicarbonato de sodio y verás los resultados. Getty Images Paso a paso Para realizar una limpieza profunda se coloca en un recipiente la porción de shampoo que se usa habitualmente y se suma media cucharada de bicarbonato de sodio. Luego mezclar suavemente hasta que se logra una pasta homogénea. Masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares y enjuagar con agua tibia en abundancia. Luego añadir acondicionador para sellar las cutículas.