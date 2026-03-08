Con estos dos ingredientes podrás exterminar las cucarachas para siempre

Las cucarachas son una de las peores pesadillas del verano. No solo son insectos desagradables sino que además portan bacterias y alérgenos. La Inteligencia Artificial reveló un método casero para exterminarlas en simples pasos. Además de efectivo, es muy económico.

Adiós a las cucarachas Uno de los métodos más económicos y efectivos es preparar una mezcla con azúcar y bicarbonato de sodio. La eficacia del truco reside en combinar un agente letal silencioso para estos insectos. El azúcar funciona como cebo porque el aroma dulce atrae a las cucarachas que no se pueden resistir a consumirlo. Mientras que el bicarbonato es el componente activo. Al ser ingerido, provoca una liberación de gases que el insecto no puede procesar eliminándolas de forma letal y limpia.

Preparación

Para esta combinación, se coloca en un recipiente pequeño bicarbonato de sodio y azúcar en partes iguales. Luego se identifican los lugares donde suelen aparecer las cucarachas, debajo de la cocina, detrás de la heladera y cerca de tachos de basura, entre otros.

Gemini_Generated_Image_mwk44mwk44mwk44m Una mezcla para terminar con las cucarachas. Fuente. IA Gemini La mezcla debe colocarse en esos lugares en tapas de gaseosa o pequeñas porciones de papel. Se aconseja poner un pequeño recipiente con agua cerca del cebo porque eso acelera el proceso interno del bicarbonato una vez que el insecto consume la mezcla.