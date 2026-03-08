Con estos dos ingredientes podrás exterminar las cucarachas para siempre
Las cucarachas son insectos desagradables. Sin embargo, usando bicarbonato de sodio y azúcar se pueden eliminar fácilmente.
Las cucarachas son una de las peores pesadillas del verano. No solo son insectos desagradables sino que además portan bacterias y alérgenos. La Inteligencia Artificial reveló un método casero para exterminarlas en simples pasos. Además de efectivo, es muy económico.
Adiós a las cucarachas
Uno de los métodos más económicos y efectivos es preparar una mezcla con azúcar y bicarbonato de sodio. La eficacia del truco reside en combinar un agente letal silencioso para estos insectos. El azúcar funciona como cebo porque el aroma dulce atrae a las cucarachas que no se pueden resistir a consumirlo. Mientras que el bicarbonato es el componente activo. Al ser ingerido, provoca una liberación de gases que el insecto no puede procesar eliminándolas de forma letal y limpia.
Preparación
Para esta combinación, se coloca en un recipiente pequeño bicarbonato de sodio y azúcar en partes iguales. Luego se identifican los lugares donde suelen aparecer las cucarachas, debajo de la cocina, detrás de la heladera y cerca de tachos de basura, entre otros.
La mezcla debe colocarse en esos lugares en tapas de gaseosa o pequeñas porciones de papel. Se aconseja poner un pequeño recipiente con agua cerca del cebo porque eso acelera el proceso interno del bicarbonato una vez que el insecto consume la mezcla.
Si bien el truco es muy eficaz, la prevención es la clave para que no vuelvan. No hay que dejar restos de comida o miga sobre la mesada durante la noche. Se aconseja reparar filtraciones de agua porque buscan lugares húmedos para sobrevivir.
Hay que recordar que a diferencia de otros venenos caseros que usan ácido bórico, esta mezcla de bicarbonato y azúcar es mucho más segura para hogares con animales, aunque siempre se recomienda colocarla en lugares de difícil acceso para las mascotas.