Rutina exprés para no saltar el día de pierna: 3 ejercicios para tonificar en casa

Una rutina que lleva pocos minutos y es apta para principiantes. Te contamos el paso a paso de cada ejercicio.

Tonificar las piernas es clave para mejorar en las actividades diarias. Este músculo funciona mientras caminamos, nos sentamos, levantamos de la cama o para mantener una postura erguida. A pesar de su importancia, muchos olvidan lo importante que es tener una rutina que tonifica toda la pierna.

Por eso te compartimos una rutina rápida, sencilla y que se adapta al hogar, ideal para esos días donde el tiempo escasea o no tienes las energías suficientes para ir al gimnasio.

Una rutina, 3 ejercicios Sentadilla goblet. Este ejercicio trata de mantener el pecho erguido, la espalda recta y bajar los glúteos con control hasta doblar las rodillas a 90°. Las manos deben permanecer enfrentadas a la altura del pecho y las rodillas no deben pasar la punta de los pies. Recuerda que para subir debes empujar con los talones y apretar el glúteo.

Sentadilla Sumo Squat. Para realizar este ejercicio los pies deben estar más separados que el ancho de hombros y las puntas de los pies deben apuntar hacia afuera. El pecho y la espalda deben permanecer erguidos mientras bajas las caderas hacia atrás y las rodillas siguen las líneas de los pies. Luego empuja con los talones para subir.

Zancada estática. Primero tienes que dar un paso al frente y colocar los pies separados al ancho de las caderas. El talón de la pierna trasera quedará levantado para mejorar la fluidez del movimiento. Baja las caderas hasta que ambas rodillas formen un ángulo de 90° y vuelve a la posición inicial lentamente.