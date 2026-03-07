Rutina minimalista: 4 ejercicios para tener el abdomen plano y definido

Una forma de entrenar el abdomen que escapa de los ejercicios clásicos como la plancha y los crunches.

Tener el abdomen marcado parece un desafío cuando no se realizan los ejercicios correctos. Una rutina con planchas y abdominales clásicos no puede dar resultados porque siempre se trabajan los mismos músculos, por eso es necesario variar los movimientos.

La experta en fitness Madison, conocida en redes sociales como @mdj_fitness, ideó una rutina para abdominales con 4 ejercicios que se puede incluir en cualquier entrenamiento.

La rutina de abdomen para toda la semana La plancha alta con traspaso de mancuernas. Para hacerlo tenés que colocarte en posición de plancha y poner una mancuerna detrás de tu muñeca. Desde allí, lleva la mano contraria por debajo del cuerpo para agarrar la mancuerna y arrastrala hacia el lado opuesto, evitando que la cadera se balancee. Repite lo mismo con el otro brazo.

El ejercicio que te dará un abdomen de infarto Foto: SHUTERSTOCK Podés repetir la rutina 3 veces por semana. Shutterstock V-Sit Side to side. Sentada con las rodillas flexionadas y el torso inclinado hacia atrás, apoya las manos cerca de tus glúteos pero sin hundir los hombros o el pecho. Luego, eleva y estira las piernas. Con la ayuda del abdomen, tienes que llevar tus piernas de un lado a otro creando un semicírculo. Esto te ayudará a trabajar los oblicuos.

Giro ruso. Siéntate y eleva las piernas ligeramente flexionadas. Mientras, inclina el torso hacia atrás para dibujar una “V” con el cuerpo. Mantener la espalda recta es clave para no cargar la zona lumbar, pero si sientes una presión en la espalda baja, podés apoyar los talones en el suelo. Luego mové el torso de un lado a otro acompañando el movimiento con los brazos.