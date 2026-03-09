La ciencia explica por qué la música del gimnasio empeora tu entrenamiento: mejor lleva tus auriculares

Un estudio de la Universidad de Birmingham explicó la fuerte conexión entre música y ejercicio.

El revelador estudio que confirmó la relación entre la música y el rendimiento positivo en el entrenamiento.

La música está presente en casi todos los gimnasios y clubes. Su reproducción hace que las rutinas de entrenamiento sean más llevaderas para quienes la realizan, pero un estudio reciente desmintió esta creencia general y explicó por qué deberías escuchar tú música.

El profesor Christopher Ballmann de la Facultad de Educación de la Universidad de Alabama en Birmingham hizo una investigación sobre la música y su impacto en el rendimiento deportivo, con el objetivo de comprender los efectos fisiológicos y psicológicos de la conexión de la música y el ejercicio.

jubilados, anses, jubilación, ejercicio Reproduce tus canciones favoritas para hacer ejercicio. Shutterstock Su investigación demostró que la música personalizada es la clave para un entrenamiento efectivo. Si escuchas canciones que no te gustan, puede empeorar el rendimiento. Por eso es importante escoger música que se disfruten para olvidar la exigencia que supone un ejercicio. Cabe destacar que otras investigaciones del doctor documentaron que el podcast también sirve como una distracción.

El secreto de la música para el rendimiento Sin embargo, Ballmann hace especial hincapié en adaptar una lista de reproducción a cada rutina de ejercicio. Las sesiones intensas que requieren un máximo esfuerzo necesitan de una selección que se adecúe al nivel de dificultad, pero para salir a correr se puede hacer una playlist aleatoria.