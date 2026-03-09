La ciencia explica por qué la música del gimnasio empeora tu entrenamiento: mejor lleva tus auriculares
Un estudio de la Universidad de Birmingham explicó la fuerte conexión entre música y ejercicio.
La música está presente en casi todos los gimnasios y clubes. Su reproducción hace que las rutinas de entrenamiento sean más llevaderas para quienes la realizan, pero un estudio reciente desmintió esta creencia general y explicó por qué deberías escuchar tú música.
El profesor Christopher Ballmann de la Facultad de Educación de la Universidad de Alabama en Birmingham hizo una investigación sobre la música y su impacto en el rendimiento deportivo, con el objetivo de comprender los efectos fisiológicos y psicológicos de la conexión de la música y el ejercicio.
Su investigación demostró que la música personalizada es la clave para un entrenamiento efectivo. Si escuchas canciones que no te gustan, puede empeorar el rendimiento. Por eso es importante escoger música que se disfruten para olvidar la exigencia que supone un ejercicio. Cabe destacar que otras investigaciones del doctor documentaron que el podcast también sirve como una distracción.
El secreto de la música para el rendimiento
Sin embargo, Ballmann hace especial hincapié en adaptar una lista de reproducción a cada rutina de ejercicio. Las sesiones intensas que requieren un máximo esfuerzo necesitan de una selección que se adecúe al nivel de dificultad, pero para salir a correr se puede hacer una playlist aleatoria.
La música es como medicina, afirmó el profesor. Y reiteró que su combinación con el ejercicio produce profundos beneficios para la salud ya que reduce el estrés, aumenta la motivación, promueve la activación cerebral, mejora la resistencia a la fatiga, modifica el rendimiento y potencia el esfuerzo.