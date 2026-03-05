¡Imperdible! Maipú confirmó la grilla del Festival del Malbec y el Olivo: Soledad Pastorutti, Q' Lokura y más

Maipú anunció una cartelera de lujo que combina tradición, rock moderno y una fiesta popular para cerrar el fin de semana.

El Parque Metropolitano Sur será la sede de tres jornadas cargadas de música y sabor. / Archivo MDZ

El Parque Metropolitano Sur se prepara para recibir una edición histórica del Festival del Malbec y el Olivo del 21 al 23 de marzo. Maipú apuesta fuerte con una propuesta que fusiona lo mejor de nuestra vitivinicultura, la gastronomía regional y una cartelera de artistas de primer nivel.

grafica-para-notas-festvial-2 Malbec y Olivo: los protagonistas de una feria que celebra la producción de Maipú. Maipú Municipio La premisa de este gran evento es clara: tres noches con identidades bien marcadas para que locales y turistas vivan una experiencia sensorial completa entre viñedos y olivos.

Te puede interesar Trágica muerte en Maipú: dormía en un puente ferroviario, cayó y perdió la vida

Tres experiencias en un solo finde semana: el megaevento que paraliza a Maipú El puntapié inicial será el sábado 21 de marzo a las 18, con una jornada dedicada a las raíces. El folclore tomará el control con la presencia estelar de Soledad Pastorutti y la calidez de Nahuel Pennisi, acompañados por Cristian Solóa y talentos locales como Retoños Lugareños. Es la cita ideal para la familia que busca conectar con la historia maipucina a través de una copa de vino y los mejores productos olivícolas, en un clima que celebra nuestra herencia territorial.

Nahuel Pennisi es uno de los tantos artistas que actuará en la Fiesta Nacional del Chamamé. Nahuel Pennisi es uno de los tantos artistas que actuará. Archivo MDZ Para quienes buscan sonidos más frescos y urbanos, el domingo 22 de marzo la energía cambiará por completo. Con bandas como Cruzando el Charco, los locales Gauchito Club y el ascenso de Silvestre y La Naranja, el festival vibrará con una estética contemporánea. Las puertas abrirán también a las 18 para una tarde donde el Malbec se marida con ritmos modernos, DJs en vivo y una propuesta gastronómica pensada para un público dinámico que busca algo más que un simple concierto.

Peatonal del Vino - Gauchito Club Gauchito Club forma parte del line up. Archivo MDZ El gran cierre del festival llegará el lunes 23 de marzo, transformando el predio en una gigantesca pista de baile. El ritual colectivo de la picada y el tinto se encenderá con el cuarteto de Q’ Lokura y la voz emblemática de La Pepa Brizuela. Junto a Los Playeros y La Klave, la última noche promete unir a todas las generaciones en una celebración popular inolvidable. El Festival del Malbec y el Olivo se despide así, reafirmando que en Maipú la música siempre dialoga con la cultura y el trabajo de su gente.