Le robaron a una jubilada en Maipú y los detuvieron a las pocas cuadras

Los delincuentes asaltaron a una mujer en el centro de Maipú pero fueron identificados por la Policía y aprehendidos. Entre sus pertenencias tenían parte de los bienes robados.

Una mujer docente jubilada advirtió durante la madrugada de este sábado la presencia de personas en el interior de su casa, ubicada en calle Barcala al 200, en Maipú. Los sujetos estaban llevando a cabo un robo, el cual fue advertido por la mujer a la línea de emergencias 911.

Rápidamente, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de la policía junto con personal de la Comisaría 10° comenzaron a desplegar un operativo cerrojo en la zona, en apoyo a un móvil que ya trabajaba en la zona.

La denunciante había ofrecido características físicas y de vestimenta. Los mismos fueron claves para que, al cabo de unos minutos, los uniformados observaron a un hombre que coincidía con la descripción. Fue en la intersección de calles Roselló y Lorca, donde lo divisaron trasladando diversos elementos.

Tras la identificación y el control correspondiente, constataron que llevaba objetos que habían sido sustraídos de la vivienda.

image Como resultado del procedimiento, dos hombres de 40 y 20 años fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Oficina Fiscal interviniente en el marco de una causa por averiguación de robo.