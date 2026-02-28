Iba alcoholizado y terminó dentro de una acequia en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Brandsen. El test de alcoholemia arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre. No hubo heridos.

El sujeto perdió el dominio del rodado y terminó en la acequia.

Un hombre de 65 años protagonizó un incidente vial este viernes por la noche en Luján de Cuyo. Tras perder el control terminó con su vehículo dentro de una acequia. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El episodio se registró alrededor de las 20.20 en la intersección de calles San Martín y Brandsen.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Toyota Etios circulaba de oeste a este por calle Brandsen cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y finalizó su marcha dentro de una acequia. El vehículo quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas.

A pesar de la maniobra y del impacto, no se registraron heridos. El conductor manifestó no requerir asistencia médica del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).