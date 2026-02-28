Dos heridos en un fuerte accidente entre un auto y una moto en Ciudad

El siniestro ocurrió en la intersección de Suipacha y Olascoaga. El motociclista sufrió un traumatismo encéfalo craneano y su acompañante una fractura expuesta.

Un fuerte accidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo en Ciudad, causando dos heridos. El hecho se produjo alrededor de las 4.35 en la intersección de calles Suipacha y Olascoaga, en la Cuarta Sección.

De acuerdo con las actuaciones policiales, una Volkswagen Suran, conducida por una mujer de 28 años, circulaba de sur a norte por Olascoaga cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una motocicleta Bajaj 160cc que se desplazaba de este a oeste por Suipacha.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 20 años, quedó inconsciente sobre la calzada. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo diagnosticaron con traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado y laceraciones en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

En tanto, la acompañante, una joven de 21 años, sufrió una fractura expuesta de rodilla izquierda y fue derivada al Hospital Lagomaggiore. La conductora del automóvil resultó ilesa.