Doce pasajeros resultaron heridos tras el choque de un colectivo en San Cristóbal

Un colectivo de la línea 31 protagonizó un choque este jueves al mediodía en el barrio porteño de San Cristóbal y dejó al menos doce pasajeros heridos, con lesiones de distinta consideración.

El impacto se produjo sobre la calle Carlos Calvo, entre 24 de Noviembre y General Urquiza. De acuerdo con fuentes oficiales, entre los lesionados se encontraban tres mujeres, dos hombres y otras siete personas que fueron atendidas en el lugar por personal médico.

Traslado de cinco heridos Cinco de los pasajeros debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía para una mejor evaluación, mientras efectivos de la Policía de la Ciudad y equipos del SAME desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.