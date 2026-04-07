Tragedia en Francia: un tren de alta velocidad chocó contra un camión y hay al menos un muerto y varios heridos

El accidente ocurrió en el departamento de Pas-de-Calais, al norte del país. El impacto dejó además 27 personas heridas y obligó a la evacuación de más de 240 pasajeros.

Una jornada de luto sacude al sistema de transporte ferroviario en Francia. Este martes, el conductor de un tren de alta velocidad perdió la vida y otras 27 personas resultaron heridas tras una violenta colisión contra un camión de gran porte en el departamento de Pas-de-Calais, cerca de la localidad de Mazingarbe.

Impacto fatal y descarrilamiento en Mazingarbe Según informen de medios locales, el siniestro se produjo en un paso a nivel cuando la formación, que cubría el trayecto Dunkerque-París, impactó de lleno contra el vehículo de carga. La fuerza del choque fue tal que el primer vagón descarriló, provocando escenas de pánico entre los más de 240 pasajeros que se encontraban a bordo.

Inmediatamente después del accidente, se activó un protocolo de emergencia que incluyó la evacuación de los pasajeros, quienes fueron trasladados a un polideportivo cercano acondicionado para la asistencia primaria. De los 27 heridos, varios fueron derivados a centros hospitalarios de la región, aunque no se ha informado de víctimas fatales adicionales entre los viajeros.

francia La fuerza del choque fue tal que el primer vagón descarriló, provocando escenas de pánico entre los más de 240 pasajeros. EFE

Respuesta oficial del Gobierno francés El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, confirmó a través de sus redes sociales que se desplaza hacia el lugar del accidente para supervisar las tareas de rescate y remoción de escombros. Lo acompaña el consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal (SNCF), Jean Castex.