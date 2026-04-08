Un accidente entre un colectivo y un auto dejó decenas de heridos en Guaymallén

El accidente se produjo entre un colectivo y un auto al mando de un hombre de 90 años, quien fue hospitalizado. Decenas de pasajeros resultaron con lesiones.

Un accidente entre un auto y un colectivo dejó decenas de heridos el mediodía de este miércoles en Guaymallén. Entre los lesionados se encontraba una mujer embarazada y el conductor del rodado menor, de 90 años, quienes tuvieron que ser hospitalizados.

El siniestro se registró cerca de las 13, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un choque en la intersección de calles Francisco de la Reta y Aristóbulo del Valle, en el distrito de San José.

Al arribar, personal policial constató que se trataba de un Volkswagen Gol, conducido por el nonagenario, y un ómnibus del Grupo 500, al mando de un chofer de 41 años, que colisionaron por causas que son materia de investigación.

El estado de las víctimas del accidente Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica Santa María.

En tanto, otra ambulancia asistió a los pasajeros del colectivo, entre los que se encontraba una mujer embarazada, la cual debió ser derivada al Hospital Lagomaggiore. En tanto, el resto de los usuarios del transporte público—8 menores y 13 adultos— fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladado a distintos centros asistenciales para su evaluación.