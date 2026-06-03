Impactante: un taxi perdió el control y terminó dentro de un zanjón en Las Heras
El conductor del taxi perdió el control y callo dentro de la zanja. Pese al siniestro no se registraron heridos.
Un llamativo accidente vial se registró este martes en Las Heras, cuando un taxi terminó dentro de un zanjón ubicado sobre avenida San Martín, a unos 200 metros del callejón Moyano. A pesar del accidente, no se registraron heridos ni vehículo involucrados.
De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor circulaba por la zona luego de haber concluido un viaje y dejar a un pasajero en las inmediaciones. Sin embargo, por motivos que aún no logró explicar, perdió el dominio del rodado y terminó fuera de la calzada.
Cayó dentro del canal
El vehículo quedó detenido dentro del canal, generando la intervención de personal policial y de apoyo para asistir en la situación y ordenar el tránsito en el sector.
A pesar de la escena, no se registraron personas con heridas de gravedad ni se reportó la participación de otros vehículos en el siniestro.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajaron para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.