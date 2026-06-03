Impactante: un taxi perdió el control y terminó dentro de un zanjón en Las Heras

Un llamativo accidente vial se registró este martes en Las Heras , cuando un taxi terminó dentro de un zanjón ubicado sobre avenida San Martín , a unos 200 metros del callejón Moyano. A pesar del accidente, no se registraron heridos ni vehículo involucrados.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor circulaba por la zona luego de haber concluido un viaje y dejar a un pasajero en las inmediaciones. Sin embargo, por motivos que aún no logró explicar, perdió el dominio del rodado y terminó fuera de la calzada.

El vehículo quedó detenido dentro del canal , generando la intervención de personal policial y de apoyo para asistir en la situación y ordenar el tránsito en el sector.

A pesar de la escena, no se registraron personas con heridas de gravedad ni se reportó la participación de otros vehículos en el siniestro.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajaron para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.